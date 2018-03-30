Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каррера: "Спартак" будет стремиться перенести матч с "Амкаром" в Москву

Спорт
30 марта, 17:37 дата обновления: 30 марта, 17:59 UTC+3 ТАРАСОВКА область/ 30, марта. /ТАСС

Ранее РФПЛ запретила "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАРАСОВКА /Московская область/, 30 марта. /ТАСС/. "Спартак" будет стремиться перенести выездную игру с пермским "Амкаром" в Москву, если регламент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) это позволяет. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Смотрите также

ФК "Амкар" заменит искусственное поле на стадионе "Звезда" только летом

Минспорт Пермского края перечислит ФК "Амкар" субсидию в размере 40 млн рублей в апреле

"Локомотив" и "Амкар" не будут комментировать ничего по поводу переноса матча

Матч чемпионата России по футболу "Амкар" - "Локомотив" пройдет в Москве

Ранее РФПЛ запретила "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля". 22 марта "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на "РЖД-Арену" в Москву.

"Если в регламенте прописано, что подобное возможно, то "Локомотив" правильно поступил, я бы поступил также. Не знаю, какие проблемы у них в Перми, но они правильно поступили. Если регламент это позволяет, то мы тоже будем к этому стремиться", - сказал Каррера.

"Регламент - это цирк? Давайте не будем преувеличивать. Думаю, что игроки "Амкара" выйдут на поле в игре против "Локомотива" и будут выполнять свой долг", - считает Каррера.

"Не полностью знаком с регламентом в Италии, но в курсе, что матч в таких случаях переносится на нейтральное поле", - заключил наставник красно-белых.

"Оценивать не в праве, отнесся к этому спокойно. Это их дело, но так быть не должно. Повторюсь, что нам это неважно", - прокомментировал ситуацию защитник красно-белых Илья Кутепов. Матч 28-го тура "Амкар" - "Спартак" запланирован на 29 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: спецслужбы США пытаются вступить в контакт с высылаемыми российскими дипломатами
2
ABC: американские военные расследуют обстоятельства взрыва в Манбидже
3
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
4
Умерла народная артистка России Наталья Попович
5
WADA получило новый инструмент давления на Россию
6
Россия объявила европейским дипломатам о зеркальных мерах
7
Что изменится в жизни россиян в апреле 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники