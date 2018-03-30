Каррера: "Спартак" будет стремиться перенести матч с "Амкаром" в Москву

ТАРАСОВКА /Московская область/, 30 марта. /ТАСС/. "Спартак" будет стремиться перенести выездную игру с пермским "Амкаром" в Москву, если регламент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) это позволяет. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Ранее РФПЛ запретила "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля". 22 марта "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на "РЖД-Арену" в Москву.

"Если в регламенте прописано, что подобное возможно, то "Локомотив" правильно поступил, я бы поступил также. Не знаю, какие проблемы у них в Перми, но они правильно поступили. Если регламент это позволяет, то мы тоже будем к этому стремиться", - сказал Каррера.

"Регламент - это цирк? Давайте не будем преувеличивать. Думаю, что игроки "Амкара" выйдут на поле в игре против "Локомотива" и будут выполнять свой долг", - считает Каррера.

"Не полностью знаком с регламентом в Италии, но в курсе, что матч в таких случаях переносится на нейтральное поле", - заключил наставник красно-белых.

"Оценивать не в праве, отнесся к этому спокойно. Это их дело, но так быть не должно. Повторюсь, что нам это неважно", - прокомментировал ситуацию защитник красно-белых Илья Кутепов. Матч 28-го тура "Амкар" - "Спартак" запланирован на 29 апреля.