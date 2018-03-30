АМФР позволила "Дине" заявить на матч трех игроков из-за нарушения финансовых обязательств

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ассоциация мини-футбола России (АМФР) позволила подмосковной "Дине" заявить на матч чемпионата страны с "Сибиряком" всего трех игроков из-за нарушения финансовых обязательств. Об этом ТАСС сообщил президент "Дины" Сергей Козлов.

Встреча "Дины" и "Сибиряка" в пятницу не была доиграна. Как отмечается в официальной группе новосибирского клуба во "ВКонтакте", "Дина" внесла в заявку на матч трех футболистов. К третьей минуте счет стал 4:0 в пользу гостей. На третьей минуте один из игроков "Дины" получил травму, после чего матч был остановлен.

Согласно регламенту проведения соревнований, в случае если в ходе матча у одной из команд осталось менее трех игроков на площадке, то матч прекращается и команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице победа – 5:0.

"У нас "живых" игроков в команде осталось четыре человека, вышли те, кто могли. В процессе игры игрок получил травму, и у нас в команде осталось меньше дозволенного по регламенту количества игроков", - объяснил Козлов.

По его словам, команда готова была играть молодежным составом, но АМФР не позволила ей это сделать из-за нарушения графика по выплате задолженностей. "Мы хотели и готовы были играть, наши юноши прибыли сегодня из Нижнего Новгорода со всероссийских соревнований, приехали прямо к дворцу "Квант", можно сказать, с корабля на бал, но дело в том, что наша заявка обуславливается финансовыми обязательствами клуба, который должен погашать свои долги. Мы не сделали один технический транш на этой неделе, потому что у нас сложный выезд в следующем туре (против "Газпром- Югры" 7 апреля в Сургуте - прим. ТАСС) - надо было покупать билеты на самолет, бронировать гостиницу; мы предупредили АМФР об этом, попросили перенести на следующую неделю, но ассоциация вполне обоснованно сказала сначала заплатить. И президент "Сибиряка" просил, чтобы нам позволили сыграть, но позиция АМФР твердая и принципиальная, основания у них были, мы и так благодарны, что наш поддерживают", - рассказал президент "Дины".

Козлов заявил, что, скорее всего, обстоятельства ситуации будут разобраны Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС). "Не знаю, что нам грозит. К следующему матчу, надеюсь, все выздоровят, молодежь сможет сыграть, и у нас будет нормальный состав", - добавил он.

За пять туров до окончания регулярного чемпионата "Дина" занимает последнее место в турнирной таблице с 4 очками (одна победа, одна ничья и 23 поражения).