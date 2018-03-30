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Минспорт 26 апреля подведет итоги выступления российских фигуристов в олимпийском сезоне

Спорт
30 марта, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

На Олимпиаде-2018 российские фигуристы выиграли одну золотую и две серебряные награды

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова

Олимпийская чемпионка Алина Загитова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ 26 апреля обсудит результаты выступления российских фигуристов в олимпийском сезоне. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве спорта РФ.

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"Заседание экспертного совета, на котором будут обсуждаться выступления отечественных фигуристов в завершившемся сезоне, состоится 26 апреля", - сказал собеседник агентства.

На Олимпиаде-2018 российские фигуристы выиграли одну золотую и две серебряные награды. Чемпионкой игр в женском катании стала Алина Загитова, второе место заняла Евгения Медведева. Кроме того, российские фигуристы (Медведева, Загитова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев) завоевали серебро в командных соревнованиях.

По итогам мартовского чемпионата мира в активе россиян одно серебро и одна бронза. Тарасова и Морозов стали вторыми в соревнованиях спортивных пар, Коляда стал третьим в мужском катании. На чемпионате Европы в Москве в январе российские фигуристы завоевали две золотые (Загитова, Тарасова и Морозов), четыре серебряные (Медведева, Ксения Столбова и Федор Климов, Дмитрий Алиев, Боброва и Соловьев) и три бронзовые (Коляда, Забияко и Энберт, Александра Степанова и Иван Букин) медали.

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