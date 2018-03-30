Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каррера: Глушаков еще может заиграть в Европе, как и любой другой игрок "Спартака"

Спорт
30 марта, 18:49 UTC+3 ТАРАСОВКА область/ 30, марта. /ТАСС

Главный тренер красно-белых отметил значимость капитана "Спартака" в команде

Поделиться
Материал из 1 страницы
Денис Глушаков (в центре)

Денис Глушаков (в центре)

© EPA-EFE/JULIO MUNOZ

ТАРАСОВКА /Московская область/, 30 марта. /ТАСС/. Капитан "Спартака" Денис Глушаков еще может заиграть в клубе из европейского чемпионата, как и любой другой игрок московской команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

31-летний Глушаков большую часть своей карьеры провел в московском "Локомотиве". В 2013 году полузащитник перешел в "Спартак", в составе которого стал чемпионом России в прошлом сезоне. Футболист в составе сборной России принимал участие в чемпионатах Европы (2012, 2016) и чемпионате мира (2014).

"Глушаков является важным игроком для "Спартака" и для национальной сборной. Он выполняет большой объем работы, бьет по воротам. Думаю, он может заиграть в Европе, как и любой другой игрок "Спартака". Многое зависит от желания самого футболиста", - считает Каррера.

"Спартак" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка. Лидирует "Локомотив", у которого 49 баллов и одна игра в запасе.

Смотрите также

Каррера надеется, что "Тосно" не будет запираться в обороне в матче РФПЛ со "Спартаком"

Каррера: футболисты "Спартака" Зе Луиш и Зобнин готовы сыграть в матче с "Тосно"

Каррера: "Спартак" будет стремиться перенести матч с "Амкаром" в Москву

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: спецслужбы США пытаются вступить в контакт с высылаемыми российскими дипломатами
2
Умерла народная артистка России Наталья Попович
3
ABC: американские военные расследуют обстоятельства взрыва в Манбидже
4
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
5
WADA получило новый инструмент давления на Россию
6
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
7
Что изменится в жизни россиян в апреле 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники