Каррера: Глушаков еще может заиграть в Европе, как и любой другой игрок "Спартака"

ТАРАСОВКА /Московская область/, 30 марта. /ТАСС/. Капитан "Спартака" Денис Глушаков еще может заиграть в клубе из европейского чемпионата, как и любой другой игрок московской команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

31-летний Глушаков большую часть своей карьеры провел в московском "Локомотиве". В 2013 году полузащитник перешел в "Спартак", в составе которого стал чемпионом России в прошлом сезоне. Футболист в составе сборной России принимал участие в чемпионатах Европы (2012, 2016) и чемпионате мира (2014).

"Глушаков является важным игроком для "Спартака" и для национальной сборной. Он выполняет большой объем работы, бьет по воротам. Думаю, он может заиграть в Европе, как и любой другой игрок "Спартака". Многое зависит от желания самого футболиста", - считает Каррера.

"Спартак" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка. Лидирует "Локомотив", у которого 49 баллов и одна игра в запасе.