СМИ: Шарапова тренируется под руководством Хогстедта

ТАСС, 30 марта. Российская теннисистка Мария Шарапова, объявившая в начале марта о прекращении сотрудничества с тренером Свеном Груневельдом, тренируется под руководством Томаса Хогстедта. Об этом сообщает портал Tennis Arena.

Шарапова проводит тренировки с 54-летним шведом в академии Ника Боллетьери в американском Брейдентоне. Россиянка уже работала с Хогстедтом с 2011 по 2013 год. Под его руководством Шарапова выиграла "Роллан Гаррос" (2012), что позволило ей собрать карьерный Большой шлем. На Олимпийских играх 2012 года она стала серебряным призером.

После сотрудничества с Шараповой Хогстедт работал с канадкой Эжени Бушар и американкой Мэдисон Киз.