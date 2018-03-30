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СМИ: Шарапова тренируется под руководством Хогстедта

Спорт
30 марта, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Россиянка проводит тренировки с 54-летним шведом в академии Ника Боллетьери в американском Брейдентоне

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 30 марта. Российская теннисистка Мария Шарапова, объявившая в начале марта о прекращении сотрудничества с тренером Свеном Груневельдом, тренируется под руководством Томаса Хогстедта. Об этом сообщает портал Tennis Arena.

Шарапова проводит тренировки с 54-летним шведом в академии Ника Боллетьери в американском Брейдентоне. Россиянка уже работала с Хогстедтом с 2011 по 2013 год. Под его руководством Шарапова выиграла "Роллан Гаррос" (2012), что позволило ей собрать карьерный Большой шлем. На Олимпийских играх 2012 года она стала серебряным призером.

После сотрудничества с Шараповой Хогстедт работал с канадкой Эжени Бушар и американкой Мэдисон Киз.

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