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Президиум ФЛГР обсудит возможные изменения в тренерском штабе сборной 24 апреля

Спорт
30 марта, 19:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Ранее тренер спринтерской группы национальной команды Юрий Каминский заявил изданию "Спорт-Экспресс", что покидает команду по завершению сезона

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Изменения в тренерском штабе сборной России будут обсуждены на президиуме Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 24 апреля. Об этом ТАСС заявил вице-президент организации Сергей Крянин.

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"Президиум ФЛГР состоится 24 апреля. Пока все задумки об изменениях в тренерском штабе, которые были озвучены на тренерском совете 26 марта, носят рекомендательный характер", - заявил Крянин.

Ранее тренер спринтерской группы национальной команды Юрий Каминский заявил изданию "Спорт-Экспресс", что покидает команду по завершению сезона. Специалист работал со сборной с 2008 года.

"Об уходе [Юрия] Каминского из сборной мы можем объявить официально только после президиума, который должен поддержать это решение. Тренерский совет не является последней инстанцией. Спринтерской группы у нас не будет, у Каминского нет спортсменов, кроме Никиты Крюкова. Женской команды тоже не будет, все будут распределены по группам", - сказала ТАСС глава ФЛГР Елена Вяльбе.

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