Колобков: Всероссийские соревнования показали несгибаемую волю паралимпийцев

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Всероссийские соревнования, на которых выступали российские спортсмены, не получившие приглашения на Паралимпиаду-2018, показали высокий уровень профессионализма и несгибаемую волю атлетов. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Всероссийские соревнования, которые проводились на базе парк-отеля "Пересвет" в Сергиево-Посадском районе, завершились 29 марта.

"Эти соревнования стали уникальным шансом для наших паралимпийцев, которые не смогли принять участие в Паралимпиаде-2018, показать себя и получить дополнительный соревновательный опыт. Своими результатами они показали несгибаемую волю, высокий профессионализм и стремление к победам, несмотря ни на что, и еще раз доказали, что их высокий уровень мастерства, конечно, позволил бы им побороться за медали в Пхёнчхане. Благодарю правительство Московской области, которое обеспечило высокий уровень проведения этого спортивного праздника. Поздравляю победителей, призеров и участников соревнований, у которых, уверен, впереди еще много побед на международной арене", - заявил Колобков.

Турниры для отстраненных от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Размеры денежного вознаграждения за призовые места на Всероссийских соревнованиях составляют от 1,7 млн до 4 млн рублей.

В Пхёнчхане соревновались 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Паралимпийцы из России заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 24 медали - восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил выступали на Играх под флагом Международного паралимпийского комитета.