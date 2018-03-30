"Ак Барс" победил "Трактор" в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

ТАСС, 30 марта. Казанский "Ак Барс" одержал победу над челябинским "Трактором" со счетом 2:1 в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Матч состоялся в Казани.

В составе "Трактора" отличился Рихард Гюнге (26-я минута). За "Ак Барс" шайбы забросили Станислав Галиев (52), Джастин Азеведо (54). Азеведо набирает очки в восьмой игре подряд.

В матче принял участие нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов, который получил сотрясение мозга в последней игре серии с магнитогорским "Металлургом". Нападающий казанского клуба Иржи Секач, получивший повреждение в том же матче, первую встречу с "Трактором" пропустил.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Ак Барса". Следующий матч пройдет 1 апреля в Казани.

"Ак Барс" встречается с "Трактором" в плей-офф КХЛ в третий раз. В сезоне-2011/12 "Ак Барс" проиграл в 1/4 финала плей-офф со счетом 2-4. В сезоне-2012/13 "Трактор" победил казанский клуб в полуфинале Кубка Гагарина (4-3), однако в финале проиграл московскому "Динамо" (2-4). В регулярном чемпионате нынешнего сезона "Ак Барс" дважды победил "Трактор" (7:1, 3:2 ОТ).