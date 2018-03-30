Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Жальгирис" прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА в Евролиге

Спорт
30 марта, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 18 очков

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и игрок армейцев Нандо де Коло

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и игрок армейцев Нандо де Коло

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 30 марта. Литовский "Жальгирис" обыграл российский ЦСКА со счетом 85:73 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 18 очков. В составе "Жальгириса" больше всего очков набрал форвард Брэндон Дэвис (17).

ЦСКА, лидирующий в турнирной таблице с 23 победами в 29 матчах, потерпел первое поражение в Евролиге в последних семи матчах. "Жальгирис" занимает восьмое место с 16 победами.

В следующем матче 5 апреля ЦСКА примет сербскую "Црвену Звезду", "Жальгирис" 6 апреля сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом".

Смотрите также

Определились все участники плей-офф баскетбольной Евролиги

Кириленко: баскетбольные клубы РФ добились успехов в Европе, но главные матчи впереди

"Химки" проиграли "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Скотленд-Ярде заявили, что полиция Лондона не досматривала рейс из Москвы
2
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
3
Захарова: Россия расценивает как провокацию досмотр британскими властями рейса "Аэрофлота"
4
"Аэрофлот": действия британцев не соответствуют мировой практике досмотра самолетов
5
Источник: британские власти без оснований провели осмотр самолета "Аэрофлота"
6
Пожар произошел в психиатрической больнице в Ногинске
7
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники