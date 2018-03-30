"Жальгирис" прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА в Евролиге

ТАСС, 30 марта. Литовский "Жальгирис" обыграл российский ЦСКА со счетом 85:73 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 18 очков. В составе "Жальгириса" больше всего очков набрал форвард Брэндон Дэвис (17).

ЦСКА, лидирующий в турнирной таблице с 23 победами в 29 матчах, потерпел первое поражение в Евролиге в последних семи матчах. "Жальгирис" занимает восьмое место с 16 победами.

В следующем матче 5 апреля ЦСКА примет сербскую "Црвену Звезду", "Жальгирис" 6 апреля сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом".