"Спартак" сыграет с "Тосно" в матче чемпионата России

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Четыре матча в Москве, Грозном и Химках пройдут в субботу в 24-м туре чемпионата России по футболу. "Спартак" принимает "Тосно", тогда как "Локомотив" на домашнем поле проведет формально гостевой матч с другим аутсайдером - "Амкаром".

Чемпионат России возобновляется после 12-дневного перерыва, связанного с матчами национальных сборных. В 14:00 мск на столичной "РЖД-Арене" пермский "Амкар" проведет домашний матч с лидером "Локомотивом". Пермский стадион "Звезда" временно лишен сертификата на проведение матчей премьер-лиги, клубы договорились сыграть в Москве, где в первом круге в сентябре "Локомотив" уступил "Амкару" со счетом 0:1, когда уже на первой минуте победный мяч забил Михаил Гащенков.

Прошлой осенью пермяков еще возглавлял Гаджи Гаджиев, который зимой уступил свой пост Вадиму Евсееву. 42-летний специалист впервые самостоятельно работает с командой премьер-лиги, спасти испытывающий серьезные финансовые проблемы "Амкар" от вылета ему будет непросто. "Амкар" опустился на предпоследнее место, хотя и провел на игру меньше конкурентов "Анжи" и "Тосно". Главной проблемой пермяков остается нападение - "Амкар" в 22 матчах забил лишь 12 мячей, в нынешнем году еще не отличившись ни разу. Хотя на заключительную часть турнира "Амкар" арендовал у ЦСКА нигерийского форварда Аарона Оланаре.

Евсеев является воспитанником "Спартака", в составе которого выиграл четыре чемпионата России, однако он причастен и к обоим титулам "Локомотива" - в 2002 и 2004 годах, когда считался одним из сильнейших защитников страны и выступал за сборную, в том числе и на Евро-2004.

"Локомотив" на пять очков опережает "Спартак" и также имеет матч в запасе - 18 апреля подопечные Юрия Семина дома сыграют перенесенную встречу с "Ахматом". Весной "Локомотив" в чемпионате еще не пропускал, однако в 1/8 финала Лиги Европы команда Семина с общим счетом 1:8 проиграла испанскому "Атлетико".

Главным арбитром матча "Амкар" - "Локомотив" назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

"Спартак" и Погребняк

"Спартак" в 19:00 мск сыграет с клубом "Тосно", который набрал лишь на одно очко больше пермяков. Чемпионы страны, как и футболисты из Ленинградской области, весной провели уже по три матча национального первенства. Красно-белые после ничьей с "Локомотивом" (0:0) не без труда обыграли хабаровский СКА и "Рубин", "Тосно" же сначала победил хабаровчан, а затем уступил "Рубину" и "Анжи". "Тосно" возглавляет бывший защитник "Спартака" Дмитрий Парфенов, который приехал к красно-белым из Украины и, по сути, вытеснил из состава Евсеева. Парфенов также четырежды выиграл чемпионат России в составе "Спартака", почти 10 лет выступая за сборную Украины.

В первом круге в Санкт-Петербурге "Тосно" провел против "Спартака" один из самых ярких матчей в премьер-лиге, сумев отыграться в меньшинстве, к 85-й минуте проигрывая - 0:2. Однако авторы спасительных мячей Евгений Марков и Антон Заболотный "Тосно" уже покинули, а в нападении команды теперь играет 34-летний Павел Погребняк - воспитанник "Спартака", который в родном клубе шанса практически не получил, затем выиграв Кубок УЕФА в составе "Зенита".

Впоследствии Погребняк не слишком почтительно отзывался о родном клубе. "Погребняк не любит "Спартак"? Тогда я тоже его [Погребняка] не люблю", - заявил главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

"Спартак" в четверг стал обладателем премии "Серебряная лань" как лучшая команда 2017 года, причем впервые этот приз получил футбольный клуб. В то время как Каррере на родине вручили почетный приз "Золотая скамья" как итальянскому тренеру, победившему в зарубежном чемпионате.

"Спартак" потерял из-за травмы полузащитника Джано Ананидзе, который из-за повреждения колена выбыл до конца сезона. Получил повреждение в сборной России и Роман Зобнин, однако он уже готов сыграть, как и залечившие травмы Зе Луиш, Сальваторе Боккетти и Сердар Таски.

Матч пройдет на "Открытие-Арене", главный арбитр - Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

"Динамо" против Божовича

В 16:30 мск "Динамо" на "Арене-Химки" примет тульский "Арсенал", который возглавляет бывший наставник бело- голубых Миодраг Божович. Весной динамовцы сыграли вничью с "Уфой" и "Краснодаром", беспроигрышная серия команды составляет уже четыре матча. Подопечные Дмитрия Хохлова сумели подняться на спасительное 12-е место, тогда как их соперники из Тулы идут на седьмой строчке.

"Арсенал" избежал борьбы за выживание и даже претендует на путевку в Лигу Европы, в трех весенних матчах набрав семь очков. Трижды в марте отличился Артем Дзюба, который за 20 стартовых туров в "Зените" забил лишь один гол.

В состав "Динамо" вернулся Кирилл Панченко, причем серьезную травму колена лидер атак "Динамо" получил в сентябре в Туле, где "Динамо" уступило со счетом 0:1, победный мяч забил защитник Максим Беляев.

Главный арбитр матча "Динамо" - "Арсенал" - Владимир Москалев из Воронежа.

"Ахмат" ждет аутсайдера

В 14:00 мск в Грозном местный "Ахмат" начнет игру против занимающего последнее место хабаровского СКА. Весной "СКА-Хабаровск" проиграл три матча с общим счетом 0:5, и уже через несколько туров армейцы могут де-юре оформить возвращение в первый дивизион. Отставание СКА от 14-й строчки, которая позволит сыграть переходные матчи, составляет уже 11 очков.

"Ахмату" необходимо одержать несколько побед, чтобы обезопасить себя от вылета. Чеченская команда в марте также лишь проигрывала, не забивая мячей, причем на своем поле подопечные Михаила Галактионова уступили ЦСКА - 0:3. Не сыграет против СКА дисквалифицированный капитан "Ахмата" Ризван Уциев.

Матч пройдет на "Ахмат-Арене", главный арбитр - Сергей Карасев из Москвы.

24-й тур чемпионата России продолжится в воскресенье, когда сыграют "Урал" и "Рубин", "Уфа" и "Зенит", "Краснодар" и "Анжи", "Ростов" и ЦСКА.

В турнирной таблице лидирует "Локомотив" - 49 очков (23 матча). 44 очка у "Спартака" (23), 41 - ЦСКА (22), 40 - "Краснодара" (23), 39 - "Зенита" (22).