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"Тампа" победила "Рейнджерс" и вернула лидерство в Восточной конференции НХЛ

Спорт
31 марта, 5:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:3

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© AP Photo/Julie Jacobson

ТАСС, 31 марта. "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Тампе-Бэй" со счетом 3:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Седерик Пакетт (24-я и 42-я минуты), Алекс Киллорн (25), Джей Ти Миллер (41), Брэйден Поинт (43, 59) и Дэн Жирарди (60). У проигравших отличились Брэди Шэй (15), Филип Читил (49) и Крис Крайдер (57).

Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Всего на его счету в нынешнем сезоне, который для него является дебютным, 39 очков (9 шайб + 30 передач). Форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич также отметился точным пасом, а также подрался с нападающим "Тампы" Стивеном Стэмкосом. Всего на счету Бучневича 43 (14+29) очка в сезоне.

"Тампа" набрала 108 очков в 78 матчах и вернулась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, опередив "Бостон" (107 очков в 76 играх). "Рейнджерс" занимают 11-е место с 75 очками в 78 встречах.

В следующем матче "Тампа" 2 апреля примет "Нэшвилл", "Рейнджерс" днем ранее в гостях сыграют с "Каролиной".

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