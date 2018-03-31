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Макарова и Веснина не смогли выйти в финал турнира WTA в Майами в парном разряде

Спорт
31 марта, 5:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

В полуфинале россиянки проиграли австралийке Эшли Барти и американке Коко Вандевеге

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ТАСС, 31 марта. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли выйти в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами в парном разряде (призовой фонд - $8,9 млн).

В полуфинале россиянки проиграли австралийке Эшли Барти и американке Коко Вандевеге со счетом 6:3, 2:6, 7:10.

В финале, который пройдет в воскресенье, Барти и Вандевеге сыграют с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой (шестой номер посева).

Макарова и Веснина являются олимпийскими чемпионками 2016 года, трехкратными победительницами турниров Большого шлема, на их счету 11 титулов на турнирах WTA и победа на Итоговом турнире WTA в 2016 году.

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