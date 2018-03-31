"Колорадо" разгромил "Чикаго" в матче НХЛ, Варламов получил травму

ТАСС, 31 марта. "Колорадо" обыграл "Чикаго" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Свен Андригетто (19-я и 58-я минуты), Тайсон Барри (29), Микко Рантанен (47) и Тайсон Джост (49).

Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил все 30 бросков по своим воротам, однако доиграть встречу не смог, получив травму в столкновении с форвардом "Чикаго" Томасом Юрко за 6 минут 25 секунд до конца третьего периода. Оставшееся время в воротах "Колорадо" отстоял Джонатан Бернье.

"Колорадо" набрал 92 очка в 78 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, "Чикаго" располагается на 13-й строчке с 74 очками в 79 встречах.

В следующем матче "Колорадо" 2 апреля в гостях сыграет с "Анахаймом", "Чикаго" 5 апреля также на выезде сразится с "Сент-Луисом".