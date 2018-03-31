"Сент-Луис" проиграл "Вегасу" в матче НХЛ, Тарасенко сделал передачу

ТАСС, 31 марта. "Вегас" в овертайме одержал победу над "Сент-Луисом" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уильям Карлссон (7-я минута), Джонатан Маршессо (14, 61) и Джеймс Нил (37). У проигравших отличились Патрик Берглунд (3), Брэйден Шенн (17) и Крис Торбурн (47). Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, набрав 63-е очко в нынешнем сезоне НХЛ (31 гол + 32 передачи).

В турнирной таблице Западной конференции "Вегас", ранее обеспечивший себе место в плей-офф, занимает второе место, набрав 105 очков в 78 матчах. "Сент-Луис" с 92 очками после 77 игр идет восьмым.

В следующем матче "Вегас" примет "Сан-Хосе", "Сент- Луис" в гостях сыграет с "Аризоной". Обе встречи пройдут 1 апреля.