Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Сент-Луис" проиграл "Вегасу" в матче НХЛ, Тарасенко сделал передачу

Спорт
31 марта, 8:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу "Вегаса"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 марта. "Вегас" в овертайме одержал победу над "Сент-Луисом" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уильям Карлссон (7-я минута), Джонатан Маршессо (14, 61) и Джеймс Нил (37). У проигравших отличились Патрик Берглунд (3), Брэйден Шенн (17) и Крис Торбурн (47). Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, набрав 63-е очко в нынешнем сезоне НХЛ (31 гол + 32 передачи).

В турнирной таблице Западной конференции "Вегас", ранее обеспечивший себе место в плей-офф, занимает второе место, набрав 105 очков в 78 матчах. "Сент-Луис" с 92 очками после 77 игр идет восьмым.

В следующем матче "Вегас" примет "Сан-Хосе", "Сент- Луис" в гостях сыграет с "Аризоной". Обе встречи пройдут 1 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Командир самолета "Аэрофлота" рассказал, что искали британские службы на борту
2
Украинский суд наложил арест на российский сейнер "Норд"
3
СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ
4
В НАТО заявили о стремлении к конструктивному диалогу с Россией
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Антонов: спецслужбы США резко активизировали попытки вербовки российских дипломатов
7
ФХР не поддерживает решение КХЛ об исключении российских клубов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники