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Фазель: сокращение количества клубов должно пойти на пользу КХЛ

Спорт
31 марта, 10:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Президент Международной федерации хоккея считает, что в будущем уровень команд лиги возрастет

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

© EPA/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пойдет на пользу сокращение количества клубов, это позволит лиге поднять средний уровень. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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В среду совет директоров КХЛ объявил о том, что "Лада" и "Югра" не примут участия в чемпионате сезона-2018/19. Они заняли последние места в рейтинге, где учитываются спортивные и экономические показатели клубов: спортивные достижения, расходы на зарплаты игроков, рейтинг телетрансляций, государственное финансирование, заполняемость и вместимость арены, наличие задержек по зарплате.

"Мы как-то обсуждали этот вопрос, и я сказал, что в КХЛ слишком много команд. Всегда очень тяжело сокращать клубы, но, я думаю, у КХЛ есть очень хорошая картина, показывающая, сколько болельщиков посещает арену, сколько телезрителей, результат команды. Такие параметры были даны до сезона, все знали об этом, и если ты не получаешь цифры, которые нужны, то необходимо сокращать количество команд, - сказал Фазель. - Для будущего КХЛ это хорошо, поскольку если будет меньше команд, то ее средний уровень будет выше".

По итогам совета директоров было объявлено, что "Лада" и "Югра", как и годом ранее покинувший КХЛ новокузнецкий "Металлург", выступят в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). "Думаю, это очень хорошая лига. Конечно, командам намного меньше хочется играть там, нежели в КХЛ. Но приходится искать вариант, какое количество команд является оптимальным для КХЛ", - подчеркнул Фазель.

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