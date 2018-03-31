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Кириченко уверен, что сборная России по футболу выйдет из группы на ЧМ-2018

Спорт
31 марта, 13:45 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 31, марта. /ТАСС

По мнению бывшего форварда национальной команды, фаворитом турнира является сборная Бразилии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко уверен, что российская команда сумеет выйти из группы на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом он рассказал журналистам.

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Сборная России в конце марта провела два контрольных матча. В Москве российская команда проиграла бразильцам (0:3), а затем в Санкт-Петербурге уступила французам (1:3). Соперниками россиян по группе А на чемпионате мира будут сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

"Мой фаворит - сборная Бразилии, думаю, ростовчане смогут убедиться в том, что это сильная команда, - сказал Кириченко. - Наша сборная в этом уже убедилась. Несмотря на не совсем хорошие результаты в последнее время, сборная России уже встречалась с сильными командами, и нам будет легче на чемпионате мира. Уверен, что мы выйдем из группы, и будут другие сюрпризы".

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира по футболу. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

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