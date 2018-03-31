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Семин не видит преимуществ из-за переноса матча РФПЛ с "Амкаром" на поле "Локомотива"

Спорт
31 марта, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Главный тренер московского клуба отметил, что пермская команда очень хорошо играет на выезде

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин не видит плюсов в переносе места проведения гостевого матча 24-го тура чемпионата России с пермским "Амкаром" на домашнюю арену. Об этом Семин заявил в эфире телеканала "Наш Футбол".

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Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля". 22 марта "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на "РЖД-Арену" в Москву.

"Для избежания подобных ситуаций в регламент надо внести пункт, согласно которому игра переносится только на нейтральную арену в случае неготовности поля хозяев. Тогда не будет никакой критики в прессе, - сказал Семин. - Я не вижу никаких плюсов от игры дома, нам было бы удобнее провести эту встречу 1 апреля, поскольку к команде только вчера присоединились игроки из Южной Америки после матчей за сборную. К тому же "Амкар" очень хорошо играет на выезде".

Матч начался в 14:00 мск. Идет первый тайм, счет 1:0 в пользу московской команды.

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