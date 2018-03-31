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"Енисей" потерпел второе поражение подряд в ФНЛ, проиграв "Кубани"

Спорт
31 марта, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу краснодарской команды

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ТАСС, 31 марта. Красноярский "Енисей" проиграл краснодарской "Кубани" со счетом 0:2 в домашнем матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Забитыми мячами отметились Азат Байриев (47-я минута) и Алексей Гай (72). Для "Енисея" это поражение стало вторым подряд в ФНЛ после беспроигрышной серии из шести матчей. В прошлом туре красноярская команда уступила клубу "Ротор-Волгоград".

В турнирной таблице "Енисей" продолжает занимать первое место, набрав 65 очков. "Кубань" с 37 очками идет 10-й.

В следующем туре "Енисей" в гостях сыграет с владивостокским клубом "Луч-Энергия", "Кубань" примет петербургский "Зенит-2". Обе встречи пройдут 7 апреля.

В других матчах "Луч-Энергия" сыграл вничью с калининградской "Балтикой" со счетом 0:0, санкт- петербургское "Динамо" с тем же счетом завершило матч против ярославского "Шинника", новосибирская "Сибирь" оказалась сильнее подмосковных "Химок" - 2:0.

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