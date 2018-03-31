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Семин: футболисты "Локомотива" растерялись после пропущенного с пенальти гола

Спорт
31 марта, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

"Локомотив" проиграл в гостевом матче пермскому "Амкару" со счетом 1:2, при этом встреча проходила на "РЖД-Арене" в Москве

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" наделали много ошибок в матче чемпионата России против пермского "Амкара" и растерялись, когда пропустили первый гол с пенальти. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

"Амкар" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

"Локомотив" проиграл в гостевом матче пермскому "Амкару" со счетом 1:2. Встреча была перенесена в Москву из-за плохого поля на стадионе "Звезда" в Перми.

"Все-таки сложный момент в том, что группа игроков приехала накануне матча, плюс все играли плохо, много наделали ошибок, команда играла не лучшим образом. Гол пропустили и немного растерялись, 11-метровый сыграл определенную роль в психологическом состоянии. Нужен был второй гол, тогда было бы все значительно лучше", - сказал Семин.

Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила пермякам проводить игры на домашней арене из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля".

"Внесите в регламент, что нейтральное поле должно быть по-настоящему нейтральным. Если бы так было, то этот матч так не состоялся бы. Плюс надо внести, что резервное поле клуба должно быть на юге: если в Перми завалило все снегом, уехали, например, в Сочи и там играют. Если бы мы выиграли, все бы говорили, что нам эту победу подарили", - отметил тренер.

После 23 матчей чемпионата России "Локомотив" лидирует в турнирной таблице, набрав 49 очков. "Амкар" занимает 12-ю строчку с 25 очками.

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