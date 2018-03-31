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Тренер "Амкара" заявил, что поле на стадионе "Звезда" в Перми готово к проведению матчей

Спорт
31 марта, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Вадим Евсеев отметил, что футболисты пермского клуба заслуженно победили в матче с "Локомотивом"

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Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Амкар" Вадим Евсеев рассказал, что его подопечные не имеют претензий к качеству поля на домашнем стадионе "Звезда" в Перми. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча с "Локомотивом".

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

"Амкар" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

"Амкар" в матче 24-го тура чемпионата России обыграл столичный "Локомотив" со счетом 2:1. Встреча должна была пройти в Перми, но из-за плохого поля на стадионе "Звезда" игру перенесли в Москву.

"Поле в Перми готово, мы на нем тренировались и играли, сколько я там нахожусь - три года. Нет никаких упреков. Осенью сказали, что оно готово, а весной - нет. Но в Уфе поле ничем не лучше, оно такое же", - сказал Евсеев.

Он отметил, что футболисты заслуженно победили в матче с "Локомотивом". "Играли дома, на нашем стадионе в Москве, - пошутил Евсеев. - Была качественная игра, предполагали, что "Локомотив" будет много комбинировать, поэтому насытили середину поля. Они заработали 11-метровый за счет хороших действий нападающего, в перерыве пришлось немного поговорить с игроками".

"Игроки тренировались и заслуженно выиграли матч. В чем-то, может, я им помог, но в чем-то они сами себе помогли. По Аарону Оланаре нет никакого секрета, мы его взяли в аренду, мне главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко говорил, как его раскрыть. Наверное, главное, чтобы к футболисту было доверие, а у меня оно есть ко всем игрокам "Амкара", - отметил тренер.

Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля".

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