Тарпищев: Медведев с большой вероятностью сыграет в первый день Кубка Дэвиса

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисист Даниил Медведев с большой вероятностью сыграет за сборную России против команды Австрии в первый день матча второго раунда Первой группы (зона Европа/Африка) Кубка Дэвиса. Об этом ТАСС сообщил капитан команды и президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Игры между российскими и австрийскими теннисистами пройдут 6-8 апреля в Москве на корте МСА в "Лужниках", победитель данного раунда получит право сыграть в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Помимо Медведева в национальную команду вызваны Андрей Рублев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

"Сбор национальной команды начнется в понедельник, а во вторник к ней присоединятся Рублев и Хачанов, которые сегодня ночью играют в США, - сказал Тарпищев. - Конечно, времени для их акклиматизации недостаточно, но что делать? Все будет зависеть от конкретного состояния теннисистов перед игрой, но если Медведев перед игрой будет в порядке, то с большой вероятностью сыграет в первый день".

Рублев является первой ракеткой России. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 34-е место, Хачанов - 41-е, Донской - 88-е, Сафиуллин - 482-е. Самым возрастным спортсменом в команде является 27-летний Донской, Рублеву - 20 лет, Хачанову - 21, Медведеву - 22, Сафиуллину - 20.

Тарпищев признался, что покрытие корта выбиралось конкретно под австрийцев: "Мы специально выбрали хард - он наиболее неудобен австрийцам, и их лидеру Доминику Тиму. Хотя на данный момент до сих пор непонятно, будет он играть или нет. В любом случае, Тим наиболее опасен и может доставить большие проблемы".

В плей-офф Мировой группы разыгрываются восемь мест в Мировой группе на следующий сезон. Участвуют восемь команд, проигравших матчи первого раунда Мировой группы, а также восемь сборных, завоевавших это право по итогам турниров в Первой группе каждой из региональных зон. Сборные России и Австрии во второй раз в истории сыграют в Кубке Дэвиса. Впервые команды встретились в 2012 году в Вене в матче первого раунда Мировой группы, австрийцы одержали победу со счетом 3-2.