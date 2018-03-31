Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тарпищев: Медведев с большой вероятностью сыграет в первый день Кубка Дэвиса

Спорт
31 марта, 17:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Игры между российскими и австрийскими теннисистами пройдут 6-8 апреля в Москве на корте МСА в "Лужниках"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисист Даниил Медведев с большой вероятностью сыграет за сборную России против команды Австрии в первый день матча второго раунда Первой группы (зона Европа/Африка) Кубка Дэвиса. Об этом ТАСС сообщил капитан команды и президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Игры между российскими и австрийскими теннисистами пройдут 6-8 апреля в Москве на корте МСА в "Лужниках", победитель данного раунда получит право сыграть в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Помимо Медведева в национальную команду вызваны Андрей Рублев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

Смотрите также

Рублев и Хачанов вошли в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса с австрийцами

Тарпищев удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени

Чутье Тарпищева, подвиг Южного и другие слагаемые победы России в Кубке Дэвиса

"Сбор национальной команды начнется в понедельник, а во вторник к ней присоединятся Рублев и Хачанов, которые сегодня ночью играют в США, - сказал Тарпищев. - Конечно, времени для их акклиматизации недостаточно, но что делать? Все будет зависеть от конкретного состояния теннисистов перед игрой, но если Медведев перед игрой будет в порядке, то с большой вероятностью сыграет в первый день".

Рублев является первой ракеткой России. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 34-е место, Хачанов - 41-е, Донской - 88-е, Сафиуллин - 482-е. Самым возрастным спортсменом в команде является 27-летний Донской, Рублеву - 20 лет, Хачанову - 21, Медведеву - 22, Сафиуллину - 20.

Тарпищев признался, что покрытие корта выбиралось конкретно под австрийцев: "Мы специально выбрали хард - он наиболее неудобен австрийцам, и их лидеру Доминику Тиму. Хотя на данный момент до сих пор непонятно, будет он играть или нет. В любом случае, Тим наиболее опасен и может доставить большие проблемы".

В плей-офф Мировой группы разыгрываются восемь мест в Мировой группе на следующий сезон. Участвуют восемь команд, проигравших матчи первого раунда Мировой группы, а также восемь сборных, завоевавших это право по итогам турниров в Первой группе каждой из региональных зон. Сборные России и Австрии во второй раз в истории сыграют в Кубке Дэвиса. Впервые команды встретились в 2012 году в Вене в матче первого раунда Мировой группы, австрийцы одержали победу со счетом 3-2.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Потерявший семью при пожаре в Кемерове показал в Instagram видео с эвакуацией из ТЦ
2
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
3
МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек
4
В Сирии при содействии российских военных освобождены восемь заложников
5
Случаи уголовных дел в отношении крупнейших российских бизнесменов. Досье
6
Экс-посол Великобритании рассказал о выгоде дела Скрипаля для ВПК и спецслужб королевства
7
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники