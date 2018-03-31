Рязанцев: "Амкар" хочет своей игрой сохранить футбол в Перми

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. "Амкар" должен концентрироваться на игре и с ее помощью сохранить футбол в Перми. Об этом журналистам сказал полузащитник команды Александр Рязанцев.

"Амкар" в субботу в 24-м туре чемпионата обыграл "Локомотив" со счетом 2:1. Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля". 22 марта "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на московскую "РЖД-Арену".

"Мы своей игрой и результатом ответили всем критикам. Немножко странная ситуация с переносом, потому что игру на Кубок страны с "Авангардом" нам разрешили провести при температуре минус 20, а после этого запрещают, хотя поле абсолютно не отличается от того, что было осенью, но люди почему-то посчитали, что можно так делать. Мое мнение, надо это делать перед сезоном, сразу ставить клубу условия - либо меняете, либо не играете. Не совсем красиво получается - у нас и так непростое положение, а теперь мы еще и вынуждены проводить все матчи на выезде практически без болельщиков", - прокомментировал ситуацию Рязанцев.

"Ситуация, конечно, сказывается, но нам надо не об этом думать, а концентрироваться на игре, игрой постараться оставить футбол в Перми. Все очень серьезно. По-моему, сейчас все против "Амкара". Только футболисты хотят оставить там футбол", - также отметил он.

По мнению полузащитника, команда могла выиграть и крупнее. "Мы играли очень хорошо, старались, но и "Локомотив" после матчей сборных был уставший, все это в сочетании нам помогло. Мы переигрывали "Локомотив" не только во втором, но и в первом тайме - у них практически не было моментов, мы просто свои не реализовали. Счет мог быть более крупным", - сказал он.

В следующем туре "Амкар" 7 апреля на выезде сыграет со "СКА-Хабаровском".