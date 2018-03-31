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Идову: "Амкар" мог забить и больше голов "Локомотиву"

Спорт
31 марта, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

"Локомотив" в субботу проиграл "Амкару" в матче 24-го тура чемпионата России со счетом 1:2

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Брайан Идову

Брайан Идову

© ТАСС/ ФК "Зенит", архив

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. "Амкар" грамотно провел концовку матча с "Локомотивом" и мог забить в ворота соперника еще больше. Такое мнение журналистам высказал защитник пермского клуба Брайан Идову.

"Локомотив" в субботу проиграл "Амкару" в матче 24-го тура чемпионата России со счетом 1:2.

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"Знали, что они начнут агрессивно, была задача в первые 15 минут как раз не дать им набрать обороты. В перерыве сделали перестановки, нас хорошо настроил Вадим Валентинович [Евсеев, главный тренер команды], вышли с боевым настроем, проявили характер и переломили ход игры. В конце грамотно оборонялись и могли забить еще. Все получилось и в плане самоотдачи, и в плане эмоциональном", - поделился впечатлениями Идову.

Встреча была перенесена из Перми в Москву, после того как Российская футбольная премьер-лига приостановила лицензию домашнего стадиона "Амкара" "Звезда". "Сейчас поле в Перми даже лучше, чем в начале сезона, потому что тогда на нем было много крошки, и если шел дождь или поле поливали, получалось плохо. Сейчас намного лучше, мяч стелется, мы нормально тренируемся, в Уфе газон, может быть, только чуть лучше, - отметил Идову. - Не знаю, как объяснить эту ситуацию, может, какие-то критерии появились, может, просто хотят, чтобы клуб побыстрее поменял газон".

"Все думали, что мы приедем и просто подарим очки "Локомотиву", который идет на первом месте. В эмоциональном плане нам было важно победить, и теперь главное - продолжить в том же духе", - подчеркнул он.

В следующем туре "Амкар" 7 апреля на выезде сыграет со "СКА-Хабаровском".

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