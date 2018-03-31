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Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера ФК "СКА-Хабаровск"

Спорт
31 марта, 18:22 дата обновления: 31 марта, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон

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Бывший главный тренер "СКА-Хабаровска" Ринат Билялетдинов

Бывший главный тренер "СКА-Хабаровска" Ринат Билялетдинов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 31 марта. Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "СКА-Хабаровск" объявил об уходе Рината Билялетдинова с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 60-летним специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

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"Попечительский совет "СКА-Хабаровска" и главный тренер Ринат Билялетдинов приняли решение прекратить трудовые отношения по соглашению сторон, - говорится в сообщении. - Тренерский штаб команды покидает и специалист по физической подготовке Евгений Бондаренко. Руководство клуба благодарит тренеров за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере".

Билялетдинов был назначен на пост главного тренера клуба в декабре прошлого года, сменив на этом посту Алексея Поддубского. Билялетдинов начал профессиональную тренерскую карьеру в 1997 году, когда стал главным тренером команды второй лиги МИФИ, с 2004 по 2010 год он был наставником дублирующего состава московского "Локомотива".

В 2010-м ему было присвоено звание заслуженного тренера России за подготовку более 30 футболистов, заигравших в клубах чемпионата России, среди которых был и сын Билялетдинова Динияр. В 2014 году специалист был назначен старшим тренером казанского "Рубина", а со следующего года был заявлен как главный тренер, но в сентябре 2015-го контракт Билялетдинова с "Рубином" был расторгнут.

После 24 туров чемпионата России "СКА-Хабаровск" располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице с 13 очками. Под руководством Билялетдинова клуб провел четыре матча в чемпионате страны, три из которых завершились поражением и один - ничьей.

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