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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Крюков решил продолжить карьеру

Спорт
31 марта, 18:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В пятницу стало известно, что спринтерская группа под руководством тренера Юрия Каминского, в которой работал Крюков, будет расформирована

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Никита Крюков

Никита Крюков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион 2010 года по лыжным гонкам россиянин Никита Крюков принял решение продолжить карьеру, он будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в следующем году в австрийском Зеефельде. Об этом 32-летний спортсмен сообщил ТАСС.

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Лыжник практически полностью пропустил нынешний сезон в связи с травмой и временным отстранением, которое было на него наложено по причине возможной причастности к допинговым нарушениям на Олимпиаде-2014 в Сочи. Крюков был оправдан Спортивным арбитражным судом в Лозанне и выступил на чемпионате России в Сыктывкаре, который завершается на этой неделе.

"Буду готовиться дальше. Весной надо будет определиться, с кем буду тренироваться, будет ли это самоподготовка, - сказал Крюков. - Буду ли готовиться к чемпионату мира? Да, буду стараться, а как уж там получится, заранее загадывать не буду".

В пятницу стало известно, что спринтерская группа под руководством тренера Юрия Каминского, в которой работал Крюков, будет расформирована. "В принципе, новость не неожиданная, к этому все и шло. В этом году стало очевидно, что стране нужные более универсальные спортсмены, поэтому спринтерская команда доживала свои дни", - сказал он.

"Сейчас весной поговорим, с кем готовиться", - подчеркнул он.

Крюков является единственным в истории российских лыжных гонок трехкратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне он оказался в числе ряда ведущих спортсменов страны, которые без объяснения причин не получили приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

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