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Монгер финишировал третьим в первой гонке после аварии, в которой потерял обе ноги

Спорт
31 марта, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Участие 18-летнего гонщика в этапе - разовое, однако он рассчитывает найти спонсорскую поддержку, чтобы провести полноценный сезон в серии "Формулы-3"

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ТАСС, 31 марта. Британец Билли Монгер, потерявший в апреле 2017 года обе ноги в аварии, финишировал третьим в гонке национальной "Формулы-3", которая прошла в Оултон-Парке.

Организаторы серии пошли навстречу команде Carlin, разрешив выставить на старт этого этапа еще одну машину. Также в виде исключения они позволили переделать шасси специально с учетом особенностей Монгера. Участие 18-летнего гонщика в этапе - разовое, однако он рассчитывает найти спонсорскую поддержку, чтобы провести полноценный сезон в серии.

В апреле 2017 года в Донингтоне на этапе британской "Формулы-4" Монгер попал в аварию, в результате которой врачи ампутировали ему обе ноги. Спустя несколько месяцев после аварии британец вернулся за руль гоночной машины и начал готовиться на симуляторе к возвращению в гонки.

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