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Футболист тульского "Арсенала" Дзюба разочарован поражением от "Динамо"

Спорт
31 марта, 19:58 UTC+3 ХИМКИ область/ 31, марта. /ТАСС

Форвард отметил игру вратаря своей команды Михаила Левашова, который в концовке встречи отразил пенальти в исполнении динамовца Кирилла Панченко

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 31 марта. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" должны были добиваться как минимум ничьей в матче против московского "Динамо". Такое мнение журналистам высказал нападающий тульской команды Артем Дзюба.

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Встреча, проходившая на "Арене-Химки", завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1. Дзюба забил единственный мяч своей команды, который стал для форварда четвертым в четырех матчах за "Арсенал". В составе тульского клуба форвард выступает в рамках арендного соглашения, а права на футболиста принадлежат санкт-петербургскому "Зениту".

"Два мяча за две минуты - это, конечно, не дело. Играли плохо, поведя в счете, надо было в итоге хотя бы ничью получить, поэтому очень обидно. "Динамо", в принципе, ничем не удивило, мы сами выпали из игры и показали футбол плохого качества. При этом понятно, что для "Динамо" это был матч жизни и смерти, для них это был один из последних шансов набрать три очка", - сказал Дзюба.

Форвард "Арсенала" отметил игру вратаря своей команды Михаила Левашова, который в концовке встречи отразил пенальти в исполнении динамовца Кирилла Панченко. "Единственные, кто пахал ради нашей команды, - это Кирилл Комбаров и Михаил Левашов, все остальные могут гораздо лучше сыграть. После зимней паузы это худшая игра "Арсенала", действительно плохо сыграл и каждый игрок, и вся команда. Однако мы всегда едины, вместе выигрываем и вместе проигрываем", - добавил Дзюба.

После этого матча в активе "Арсенала" осталось 32 очка, команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч "Арсенал" проведет 7 апреля на своем поле против "Уфы".

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