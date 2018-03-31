Шипулин объявил о завершении выступлений в текущем сезоне

ТАСС, 31 марта. Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что завершает выступления в текущем сезоне, который стал для спортсмена разочарованием. Об этом Шипулин написал на своей странице в Instagram.

В субботу Шипулин занял 10-е место в спринтерской гонке на чемпионате России. Он проиграл Александру Логинову, одержавшему победу, 58,5 секунды, допустив при этом такое же количество промахов (2). Чемпионат России проходит в Ханты-Мансийске и завершится 4 апреля. Ранее Шипулин планировал выступить также в гонке преследования 1 апреля, участие в оставшихся гонках было под вопросом.

Мой сезон завершен. Последние гонки сезона меня не покидала одна мысль - скорее бы он закончился. Форма была ужасной и сделать с этим было уже ничего нельзя, как бы я ни старался. Сегодня после спринта это стало очевидно, как никогда. Сезон был полон борьбы, разочарований, злости, но и надежде в нем осталось место. Главное разочарование - пропуск Олимпиады по причинам, которые нам никто до сих пор не объяснил. Кубок мира, где все зависело от меня, тоже не принес огромной радости. Я знаю, что я способен на большее. Безусловно, были допущены ошибки, которые нужно исправлять. И, я как спортсмен несу за них полную ответственность. Единственное, в чем я точно не могу себя упрекнуть - это в отсутствии желания бороться до последнего, даже когда сил уже не было никаких. И это было бы втройне тяжелее без поддержки болельщиков. Я хочу сказать спасибо своим тренерам, партнерам по команде, сервис-бригаде и всем-всем, кто помогал мне в этом сезоне. Спасибо моей супруге @shipulina_luiza за то, что она всегда рядом, даже если далеко. Спасибо моей семье, родителям, сёстрам. Я вас всех очень люблю. Отдельно я хочу поблагодарить вас, дорогие болельщики. Мне жаль, что у меня не получилось радовать вас чаще. Спасибо, что и в моменты успеха (без вас бы его точно не было), и в самые трудные моменты я всегда чувствовал вашу поддержку. Именно это и вселяет надежду. Я соревнуюсь для вас! Всё будет хорошо! Увидимся ;) Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) 31 Мар 2018 в 8:51 PDT

"Мой сезон завершен, - написал Шипулин. - Последние гонки сезона меня не покидала одна мысль - скорее бы он закончился. Форма была ужасной, и сделать с этим было уже ничего нельзя, как бы я ни старался. Сегодня после спринта это стало очевидно как никогда".

"Сезон был полон борьбы, разочарований, злости, но и надежде в нем осталось место. Главное разочарование - пропуск Олимпиады по причинам, которые нам никто до сих пор не объяснил. Кубок мира, где все зависело от меня, тоже не принес огромной радости. Я знаю, что я способен на большее", - добавил спортсмен.

"Безусловно, были допущены ошибки, которые нужно исправлять, и я как спортсмен несу за них полную ответственность. Единственное, в чем я точно не могу себя упрекнуть - это в отсутствии желания бороться до последнего, даже когда сил уже не было никаких. И это было бы втройне тяжелее без поддержки болельщиков, которых я хочу поблагодарить. Мне жаль, что у меня не получилось радовать вас чаще, спасибо, что и в моменты успеха (без вас бы его точно не было), и в самые трудные моменты я всегда чувствовал вашу поддержку", - заявил Шипулин.

Шипулин не смог принять участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, так как не получил приглашение на соревнования от Международного олимпийского комитета (МОК). В общем зачете Кубка мира россиянин занял третье место. На этапах Кубка мира в текущем сезоне Шипулин одержал одну победу, выиграв спринт в финском Контиолахти, и трижды становился третьим.