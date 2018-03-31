"Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию" в матче чемпионата Германии

ТАСС, 31 марта. Мюнхенская "Бавария" одержала разгромную победу со счетом 6:0 над дортмундской "Боруссией" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе "Баварии" хет-трик оформил Роберт Левандовски (6, 44, 87-я минуты). Он стал восьмым футболистом в истории, который восемь раз делал хет-трик в чемпионате Германии. Польский нападающий ранее выступал за "Боруссию", из которой он в 2014 году перешел к мюнхенцам. Также забитыми мячами отметились Хамес Родригес (14), Томас Мюллер (23) и Франк Рибери (45).

"Бавария" набрала 69 очков в 28 матчах и укрепила лидерство в чемпионате. "Боруссия" с 48 очками занимает третье место.

В следующем матче 7 апреля "Бавария" на выезде сыграет с "Аугсбургом". "Боруссия" 8 апреля на своем поле примет "Штутгарт".