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Вратарь "Тосно" Юрченко назвал "Спартак" топ-клубом, на который надо равняться

Спорт
31 марта, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Голкипер рассказал про пропущенные мячи в матче с красно-белыми

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Давид Юрченко

Давид Юрченко

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" является футбольным топ-клубом, на который стоит равняться. Такое мнение журналистам высказал голкипер "Тосно" Давид Юрченко.

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Футболисты "Спартака"
© Станислав Красильников/ТАСС

"Спартак" обыграл "Тосно" в матче РФПЛ и сократил отрыв от "Локомотива" до двух очков

В субботу "Спартак" со счетом 2:1 обыграл "Тосно" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России.

"Мы создали моменты, когда надо было забивать и обыгрывать "Спартак". Небольшими силами шли вперед и создавали много зон сзади. С первых минут мы выходили играть вничью или побеждать. При 2:1 поверили бы в ничью или победу, но "Спартак" - топ-клуб, на который надо равняться", - считает Юрченко.

"Обидно, могли сравнять в конце матча, - продолжил футболист "Тосно". - Были два угловых подряд, но не смогли реализовать. Игра была равная, хотели сыграть хотя бы вничью. Впервые пошел в чужую штрафную, чтобы панику создать на половине соперника и, может, вытянуть на себя кого-то из игроков, создать свободные зоны, сам принял это решение".

Голкипер рассказал про пропущенные мячи. "Первый гол - этот удар был одним из тех сладких моментов для футбола. Траектория мяча была такой, что маловероятно было ее угадать, стоял рядом, но не успел. Во втором был рикошет, снова рядом и не успел", - прокомментировал пропущенные голы Юрченко.

В первом тайме матча болельщики "Спартака" отказались от поддержки своего клуба в знак памяти жертв трагедии, произошедшей на прошлой неделе в Кемерове. "Игра показала, что второй тайм был более эмоциональным. Когда снаружи, на трибуне, есть эмоции, на поле они тоже есть. Первый тайм напоминал игру на сборах", - заключил Юрченко.

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