Россиянка Солдатова выиграла в многоборье на этапе КМ по художественной гимнастике

ТАСС, 31 марта. Россиянка Александра Солдатова завоевала золото в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Болгарии Софии.

Солдатова набрала 72,100 балла по сумме четырех упражнений. Второй стала другая российская гимнастка Екатерина Селезнева (71,350). Израильтянка Линой Ашрам (68,700) заняла третье место.

В воскресенье в Софии пройдут финалы в групповых и индивидуальных упражнениях.

Следующий этап Кубка мира пройдет в итальянском Пезаро 13-15 апреля.