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Россиянка Солдатова выиграла в многоборье на этапе КМ по художественной гимнастике

Спорт
31 марта, 22:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Второй стала другая российская гимнастка Екатерина Селезнева, израильтянка Линой Ашрам заняла третье место

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Александра Солдатова

Александра Солдатова

© Татьяна Валько/ТАСС

ТАСС, 31 марта. Россиянка Александра Солдатова завоевала золото в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Болгарии Софии.

Солдатова набрала 72,100 балла по сумме четырех упражнений. Второй стала другая российская гимнастка Екатерина Селезнева (71,350). Израильтянка Линой Ашрам (68,700) заняла третье место.

В воскресенье в Софии пройдут финалы в групповых и индивидуальных упражнениях.

Следующий этап Кубка мира пройдет в итальянском Пезаро 13-15 апреля.

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