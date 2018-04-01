Поветкин победил Прайса и сохранил право на бой с чемпионом мира WBA

ТАСС, 1 апреля. Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул WBA. В 12-раундовом поединке в столице Уэльса Кардиффе он выиграл у британца Дэвида Прайса нокаутом в пятом раунде.
Поветкин вышел на ринг в траурной футболке с надписью "Кемерово, мы с тобой". Тем самым он почтил память жертв пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.
Прайс пошел вперед и сразу занял центр ринга, но уже в первом раунде Поветкин обозначил свое преимущество. Он легко проходил на нужную дистанцию и атаковал соперника, который не отходил назад и закрывался в блоке, размашистыми боковыми ударами. Только в концовке раунда россиянин пропустил несколько опасных ударов, но в целом убедительно выиграл первый раунд.
В дальнейшем Поветкин развивал преимущество, а в третьем раунде сильным ударом отправил Прайса в нокдаун. Британец долго вставал, но сумел продолжить поединок, а Поветкин не воспользовался моментом и отпустил противника. В концовке раунда уже сам россиянин побывал в нокдауне - он пропустил удар в ближнем бою, и от падения его спасли только канаты.
В четвертом раунде темп несколько спал, Поветкин замедлился, и боксеры провели эту трехминутку без особых событий. А в пятом раунде россиянин провел боковой удар справа, который потряс Прайса. Британец опустил руки, и россиянин вдогонку обрушил на него левый короткий боковой, после которого Прайс упал на настил ринга. Судья сразу же остановил поединок, присудив победу россиянину.
Прайс долго лежал на настиле ринга, и ему потребовалась помощь врачей. Однако спустя некоторое время он встал на ноги.
Поветкин сохранил звание обязательного претендента на титул суперчемпиона мира WBA, который принадлежит Энтони Джошуа. Британец, который владеет также поясом чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF), в рамках этого же боксерского вечера проведет бой с новозеландцем Джозефом Паркером, обладателем титула WBO. Поветкин может встретиться с победителем этого поединка, и на кону боя уже будут три из четырех престижных поясов чемпиона мира. Незадолго до боя президент WBA Джилберто Мендоса подтвердил, что в случае побед Джошуа и Поветкина организация приложит все усилия для того, чтобы свести боксеров в следующем поединке.
В послужном списке 38-летнего Поветкина - 34 победы (24 нокаутом), одно поражение. В активе 34-летнего Прайса - 22 победы (18 нокаутом), пять поражений.
Поветкин провел второй бой после оправдания за нарушение антидопинговых правил. Сначала у него сорвался поединок с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония, а затем был отменен бой за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге из-за положительной допинг-пробы на остарин. Тогда, в декабре 2016 года, россиянин все-таки вышел на ринг против француза Жоанна Дюопа и нокаутировал его в шестом раунде, но бой не был титульным.
Все престижные организации вернули Поветкина в свои рейтинги, последней стал WBC, в ноябре объявивший, что с 6 декабря завершает бессрочную дисквалификацию и разрешает спортсмену боксировать в поединках под своей эгидой. Поветкин сначала выиграл по очкам у украинца Андрея Руденко, а затем - у румына Кристиана Хаммера, также по очкам единогласным решением судей.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине Прайс все поражения в карьере потерпел нокаутом. Ему прочили блестящую карьеру в профессионалах, поначалу он подавал неплохие надежды и одержал 15 побед подряд, только два поединка не сумев завершив досрочно. Однако затем британец неожиданно проиграл американскому ветерану Тони Томпсону - нокаутом во втором раунде, а затем не сумел взять реванш, также проиграв досрочно в повторном поединке - в пятом раунде. Одержав победы над малоизвестными противниками, Прайс потерпел еще два поражения, и тоже досрочно - от турка Эркана Тепера и Хаммера.