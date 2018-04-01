Поветкин победил Прайса и сохранил право на бой с чемпионом мира WBA

ТАСС, 1 апреля. Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул WBA. В 12-раундовом поединке в столице Уэльса Кардиффе он выиграл у британца Дэвида Прайса нокаутом в пятом раунде.

Поветкин вышел на ринг в траурной футболке с надписью "Кемерово, мы с тобой". Тем самым он почтил память жертв пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

Прайс пошел вперед и сразу занял центр ринга, но уже в первом раунде Поветкин обозначил свое преимущество. Он легко проходил на нужную дистанцию и атаковал соперника, который не отходил назад и закрывался в блоке, размашистыми боковыми ударами. Только в концовке раунда россиянин пропустил несколько опасных ударов, но в целом убедительно выиграл первый раунд.

В дальнейшем Поветкин развивал преимущество, а в третьем раунде сильным ударом отправил Прайса в нокдаун. Британец долго вставал, но сумел продолжить поединок, а Поветкин не воспользовался моментом и отпустил противника. В концовке раунда уже сам россиянин побывал в нокдауне - он пропустил удар в ближнем бою, и от падения его спасли только канаты.

В четвертом раунде темп несколько спал, Поветкин замедлился, и боксеры провели эту трехминутку без особых событий. А в пятом раунде россиянин провел боковой удар справа, который потряс Прайса. Британец опустил руки, и россиянин вдогонку обрушил на него левый короткий боковой, после которого Прайс упал на настил ринга. Судья сразу же остановил поединок, присудив победу россиянину.

Прайс долго лежал на настиле ринга, и ему потребовалась помощь врачей. Однако спустя некоторое время он встал на ноги.

Поветкин в следующем бою может встретиться с победителем боя Джошуа - Паркер

Поветкин сохранил звание обязательного претендента на титул суперчемпиона мира WBA, который принадлежит Энтони Джошуа. Британец, который владеет также поясом чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF), в рамках этого же боксерского вечера проведет бой с новозеландцем Джозефом Паркером, обладателем титула WBO. Поветкин может встретиться с победителем этого поединка, и на кону боя уже будут три из четырех престижных поясов чемпиона мира. Незадолго до боя президент WBA Джилберто Мендоса подтвердил, что в случае побед Джошуа и Поветкина организация приложит все усилия для того, чтобы свести боксеров в следующем поединке.

В послужном списке 38-летнего Поветкина - 34 победы (24 нокаутом), одно поражение. В активе 34-летнего Прайса - 22 победы (18 нокаутом), пять поражений.

Поветкин провел второй бой после оправдания за нарушение антидопинговых правил. Сначала у него сорвался поединок с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония, а затем был отменен бой за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге из-за положительной допинг-пробы на остарин. Тогда, в декабре 2016 года, россиянин все-таки вышел на ринг против француза Жоанна Дюопа и нокаутировал его в шестом раунде, но бой не был титульным.

Все престижные организации вернули Поветкина в свои рейтинги, последней стал WBC, в ноябре объявивший, что с 6 декабря завершает бессрочную дисквалификацию и разрешает спортсмену боксировать в поединках под своей эгидой. Поветкин сначала выиграл по очкам у украинца Андрея Руденко, а затем - у румына Кристиана Хаммера, также по очкам единогласным решением судей.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине Прайс все поражения в карьере потерпел нокаутом. Ему прочили блестящую карьеру в профессионалах, поначалу он подавал неплохие надежды и одержал 15 побед подряд, только два поединка не сумев завершив досрочно. Однако затем британец неожиданно проиграл американскому ветерану Тони Томпсону - нокаутом во втором раунде, а затем не сумел взять реванш, также проиграв досрочно в повторном поединке - в пятом раунде. Одержав победы над малоизвестными противниками, Прайс потерпел еще два поражения, и тоже досрочно - от турка Эркана Тепера и Хаммера.