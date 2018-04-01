ЦСКА сыграет с "Ростовом" Валерия Карпина в матче чемпионата России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Четыре матча в Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 24-м туре чемпионата России по футболу. Матчем между "Уралом" и казанским "Рубином" будет открыт после реконструкции Центральный стадион в Екатеринбурге, где летом пройдут матчи чемпионата мира.

Официальная церемония открытия стадиона, который будет носить название "Екатеринбург-Арена", состоится 15 апреля на домашнем матче "Урала" со "Спартаком", в первый же день апреля состоится тестовая встреча - будет проверено функционирование всех систем реконструированной арены. Хотя вместимость стадиона составит порядка 35 тыс. зрителей, в продажу на первый тестовый матч поступили порядка 20 тыс. билетов, которые были раскуплены в течение недели.

Центральный стадион в Екатеринбурге был построен еще в 1957 году, арена прошла реконструкцию в 2006-11 гг., а затем еще одну - к чемпионату мира. Во время строительства "Урал" проводил домашние матчи на "СКБ-Банк Арене", где предыдущую встречу проиграл "Локомотиву" (0:2).

Команда Александра Тарханова занимает восьмое место, на очко опережая "Рубин" Курбана Бердыева, однако обе команды еще не обезопасили себя от вылета. При этом в первом круге "Урал" победил волжан на их поле (1:0) благодаря мячу Эрика Бикфальви.

Матч в Екатеринбурге пройдет в 14:00 мск, главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Семак против "Зенита"

В 16:30 мск на стадионе "Нефтяник" в Уфе пройдет матч между "Уфой" и "Зенитом". Уфимцев возглавляет Сергей Семак, который завершал карьеру игрока в "Зените", где и начинал работу в качестве тренера, входя в штабы Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу. "Уфа" Семака борется за путевку в Лигу Европы, занимая шестое место, лишь на пять очков отставая от "Зенита", обладающего куда более серьезными ресурсами.

В первом круге "Уфа" уступила "Зениту" в гостях со счетом 0:3, однако за последующие 12 матчей чемпионата страны подопечные Роберто Манчини победили лишь трижды, фактически выпав из борьбы за чемпионский титул. Три последних матча "Зенит" завершил нулевыми ничьими, в марте не сумев обыграть "Амкар" и "Ростов". "Уфа" весной разошлась миром с "Динамо" (1:1), а затем победила "Анжи" (3:2) и "Краснодар" (1:0).

Главным арбитром матча в Уфе назначен Игорь Федотов из Москвы. Дисквалифицирован полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев, травмированы его партнеры Далер Кузяев и Эльмир Набиуллин.

Карпин намерен остановить ЦСКА

ЦСКА сыграет против "Ростова" Валерия Карпина, который пока в новом клубе еще не сумел одержать ни одной победы. Хотя ростовчане дома сыграли вничью с "Зенитом", делая ставку на атакующий футбол. При этом по забитым голам "Ростов" остается одним из худших в лиге (20 голов), меньше забили лишь аутсайдеры - "СКА-Хабаровск" и "Амкар".

Карпин долгое время возглавлял "Спартак" в должности генерального директора и главного тренера, при этом 30 лет назад он провел несколько матчей в составе армейцев, вскоре оказавшись в составе красно-белых. В марте лидером атак "Ростова" стал забивший три мяча Алексей Ионов.

ЦСКА весной в чемпионате страны еще не пропускал, при этом подопечные Виктора Гончаренко сумели выйти в четвертьфинал Лиги Европы, где в ближайший четверг сыграют в Лондоне с местным "Арсеналом". Не выйдет против ростовчан защитник Марио Фернандес, который должен залечить травму к матчу в британской столице.

Армейцы не выигрывали в гостях у "Ростова" с 2006 года, за девять последних матчей четырежды сыграв вничью и потерпев пять поражений. В августе в Москве ЦСКА победил ростовчан, которых тогда возглавлял Леонид Кучук, со счетом 2:0 - отличились Василий Березуцкий и Витиньо.

Матч пройдет на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону, главный арбитр - Роман Галимов из Улан-Удэ. В случае выхода на поле защитник ЦСКА Алексей Березуцкий сыграет 350-й матч в чемпионатах России.

"Краснодар" сыграет с аутсайдером

В 19:00 мск также сыграют "Краснодар" и "Анжи". Кубанцы в минувшем туре дома уступили "Уфе" (0:1), ранее довольствовавшись нулевой ничьей с "Динамо". Очередной соперник команды Игоря Шалимова - аутсайдер из Махачкалы, который пропустил в чемпионате уже 42 мяча. "Анжи" проиграл три предыдущих гостевых матча, при этом в первом круге подопечные Вадима Скрипченко в Каспийске уступили "Краснодару" со счетом 1:5. При этом после субботней победы "Амкара" махачкалинцы опустились на 14-е место.

Матч пройдет на "Краснодар-Арене", главный арбитр - Алексей Еськов из Москвы.

Как и накануне, все воскресные игры начнутся с минуты молчания в память жертв пожара в Кемерове. 24-й тур чемпионата России стартовал в субботу, когда "Амкар" победил "Локомотив" (2:1), "Ахмат" сыграл вничью со "СКА- Хабаровском" (0:0), "Динамо" выиграло у тульского "Арсенала" (2:1), а "Спартак" - у "Тосно" (2:1).

В турнирной таблице лидирует "Локомотив" - 49 очков (23 матча). 47 очков у "Спартака" (24), 41 очко у ЦСКА (22), 40 - у "Краснодара" (23), 39 - у "Зенита" (22).