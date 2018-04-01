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Дубль Ибрагимовича в дебютной игре за "Гэлакси" принес команде волевую победу в дерби MLS

Спорт
1 апреля, 0:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

"Гэлакси" проигрывали "Лос-Анджелесу" со счетом 0:3 к 48-й минуте, однако смогли одержать победу - 4:3

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Златан Ибрагимович

© AP Photo/Jae C. Hong

ТАСС, 1 апреля. "Лос-Анджелес Гэлакси" одержал победу со счетом 4:3 над клубом "Лос-Анджелес" в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

В составе гостей дубль оформил Карлос Вела (5-я, 26-я минуты), а на 48-й минуте встречи защитник хозяев Дэниел Стерс забил мяч в свои ворота. На 61-й минуте один мяч отыграл полузащитник "Гэлакси" Себастьен Ллетджет. Крис Понтиус на 73-й минуте сократил отставание хозяев до одного мяча.

На 71-й минуте вместо Ллетджета на поле вышел шведский нападающий хозяев Златан Ибрагимович, который подписал контракт с клубом 23 марта. Эта игра стала дебютной для него в составе калифорнийского клуба. На 77-й минуте 36-летний швед забил первый гол в лиге, перекинув мяч через вратаря ударом с 35 метров. На первой добавленной ко второму тайму минуте Ибрагимович забил победный мяч, выиграв верховую борьбу у соперника и не позволив вратарю сыграть на выходе.

Ибрагимович до перехода в "Гэлакси" играл за "Манчестер Юнайтед". Всего в составе английской команды он провел 53 матча, забил 29 мячей, сделал 10 результативных передач. Большую часть нынешнего сезона он пропустил из-за травмы связок колена, которую получил в апреле в матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского "Андерлехта". В составе "Манчестер Юнайтед" швед выиграл Лигу Европы и стал обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии.

Ибрагимович выступал за голландский "Аякс", в составе которого стал двукратным чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка и Суперкубка страны, за итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер", в составе которого три раза выигрывал чемпионат страны и два раза - Суперкубок. В составе испанской "Барселоны" Ибрагимович один раз стал чемпионом Испании, два раза - обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и один раз выиграл клубный чемпионат мира. С ПСЖ Ибрагимович четыре раза становился чемпионом Франции, два раза - обладателем Кубка Франции.

"Лос-Анджелес Гэлакси" вышел на второе место в Западной конференции, набрав семь очков в четырех матчах. От первого места, на котором располагается "Ванкувер", калифорнийцев отделяют три очка, но они сыграли на один матче меньше. "Лос-Анджелес" с шестью очками занимает четвертое место. В следующем матче в ночь на девятое апреля "Гэлакси" на своем поле примут "Канзас Сити", "Лос-Анджелес" 8 апреля на выезде сыграет с "Атлантой".

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