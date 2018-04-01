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ПСЖ победил "Монако" и в пятый раз подряд выиграл Кубок французской лиги

Спорт
1 апреля, 0:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0

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ТАСС, 1 апреля. Футболисты ПСЖ одержали победу над "Монако" со счетом 3:0 в финальном мачте Кубка французской лиги. Встреча прошла в Бордо.

Голы забили Эдинсон Кавани (8-я (пен.) и 85-я минуты) и Анхель Ди Мария (21).

ПСЖ в пятый раз подряд стал обладателем Кубка лиги, всего в активе парижского клуба восемь побед в данном турнире, что является рекордом. Кубок французской лиги проводится с 1994 года, в нем принимают участие команды из высшего дивизиона чемпионата Франции (Лига 1), а также вторых (Лига 2) и третьих (Лига 3) дивизионов. Обладателю Кубка лиги дается право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне.

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