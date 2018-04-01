Поветкин после победы над Прайсом поблагодарил британских болельщиков за теплый прием

ТАСС, 1 апреля. Российский боксер Александр Поветкин поблагодарил британских болельщиков за поддержку после победного боя против Дэвида Прайса. Слова Поветкина приводит Sky Sports.

Поединок прошел в субботу в столице Уэльса Кардиффе и завершился победой 38-летнего россиянина над британцем Прайсом нокаутом в пятом раунде. Поветкин защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня, люди в Великобритании действительно любят бокс, - сказал Поветкин. - Я пытался прочувствовать дистанцию и понять, когда смогу нанести решающий удар. Хочу сказать всем людям в Кардиффе слова благодарности за теплый прием, который они мне оказали".

В послужном списке 38-летнего Поветкина - 34 победы (24 нокаутом), одно поражение.