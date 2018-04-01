Британец Джошуа объединил три титула чемпиона мира и может встретиться с Поветкиным

ТАСС, 1 апреля. Британский супертяжеловес Энтони Джошуа победил новозеландца Джозефа Паркера по очкам и объединил три титула чемпиона мира по престижным версиям. 12-раундовый поединок прошел в Кардиффе.

Все трое судей отдали победу британцу - 119:109, 118:110, 118:110. Джошуа защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой "супер" и Международной боксерской федерации (IBF) и отобрал у Паркера пояс Всемирной боксерской организации (WBO). Оставшийся пояс - Всемирного боксерского совета (WBC) - принадлежит американцу Деонтею Уайлдеру.

До поединка явным фаворитом считался Джошуа, и многие болельщики склонялись к тому, что он выиграет досрочно. Однако сам бой эти ожидания не оправдал.

Боксеры провели бой в тактической, позиционной борьбе. Большую часть времени Джошуа шел вперед и работал первым номером, а новозеландец действовал на отходах и контратаках и больше перемещался по рингу. Новозеландец в целом был активнее соперника, но большинство его ударов не достигали цели, тогда как британец был точнее и удачнее действовал в силовом плане.

Джошуа, хоть и постоянно шел вперед, очень грамотно оборонялся, за счет блестящей реакции и чувства дистанции уходя от большинства атак соперника. Паркер хорошо подготовился к этому бою и неплохо его провел тактически, но в техническом плане все же уступал британцу, что и сыграло ключевую роль в поединке.

Следующий бой может быть с Поветкиным

В следующем бою Джошуа может встретиться с россиянином Александром Поветкиным, который в рамках этого же вечера бокса нокаутировал британца Дэвида Прайса в пятом раунде и сохранил звание претендента на титул суперчемпиона мира WBA. Незадолго до боя президент WBA Джилберто Мендоса подтвердил, что в случае побед Джошуа и Поветкина организация приложит все усилия для того, чтобы свести боксеров в следующем поединке.

Этот поединок стал для Джошуа вторым после победы над украинцем Владимиром Кличко в апреле прошлого года, у которого он выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. Поражение стало для украинца вторым подряд, и он объявил о завершении карьеры. В октябре прошлого года британец выиграл у камерунца Карлоса Такама техническим нокаутом в 10-м раунде.

Всего в послужном списке Джошуа теперь 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения. Титул IBF британец защитил в пятый раз, WBA - во второй.

Паркер потерпел первое поражение в карьере при 24 победах (18 нокаутом). Он владел титулом чемпиона мира WBO с декабря 2016 года, проведя две защиты.