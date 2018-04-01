Четыре передачи Панарина не спасли "Коламбус" от проигрыша "Ванкуверу" в матче НХЛ

ТАСС, 1 апреля. "Ванкувер" в овертайме победил "Коламбус" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Даррен Арчибальд (32-я минута), российский форвард Николай Голдобин (34), Юсси Йокинен (46), Бо Хорват (55) и Александр Эдлер (62). У проигравших отличились Сет Джонс (14), Пьер-Люк Дюбуа (57), Зак Веренски (59) и Кэм Аткинсон (59).

Голдобин забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 12 очков (6 шайб + 6 передач). Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметился в матче четырьмя точными передачами и довел количество набранных очков в сезоне до 77 (26+51).

"Ванкувер" набрал 69 очков в 79 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Коламбус" идет шестым на Востоке с 94 очками в 79 встречах.

В следующем матче "Коламбус" 4 апреля примет "Детройт", "Ванкувер" в этот же день сыграет с дома с "Вегасом".