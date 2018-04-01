Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре передачи Панарина не спасли "Коламбус" от проигрыша "Ванкуверу" в матче НХЛ

Спорт
1 апреля, 1:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

"Коламбус" к 55-й минуте проигрывал 1:4, но смог отыграться и перевести встречу в овертайм, однако там удачливее был "Ванкувер"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Артемий Панарин

Артемий Панарин

© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 1 апреля. "Ванкувер" в овертайме победил "Коламбус" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Даррен Арчибальд (32-я минута), российский форвард Николай Голдобин (34), Юсси Йокинен (46), Бо Хорват (55) и Александр Эдлер (62). У проигравших отличились Сет Джонс (14), Пьер-Люк Дюбуа (57), Зак Веренски (59) и Кэм Аткинсон (59).

Голдобин забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 12 очков (6 шайб + 6 передач). Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметился в матче четырьмя точными передачами и довел количество набранных очков в сезоне до 77 (26+51).

"Ванкувер" набрал 69 очков в 79 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Коламбус" идет шестым на Востоке с 94 очками в 79 встречах.

В следующем матче "Коламбус" 4 апреля примет "Детройт", "Ванкувер" в этот же день сыграет с дома с "Вегасом".

Смотрите также

"Бостон" победил "Флориду" в матче чемпионата НХЛ

Вратарь клуба НХЛ "Колорадо" Варламов выбыл до конца сезона из-за травмы

Вратарь "Колорадо" Варламов стал второй звездой дня в НХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поветкин после победы над Прайсом поблагодарил британских болельщиков за теплый прием
2
Зюганов сообщил об участии Грудинина в выборах в сентябре
3
"Сумма" хищения в 2,5 млрд рублей для Зиявутдина Магомедова
4
Посольство : реакция Лондона на досмотр самолета из России призвана отвлечь от провокации
5
Поветкин победил Прайса и сохранил право на бой с чемпионом мира WBA
6
Москва направила Парижу ноту со списком вопросов по делу Скрипалей
7
Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники