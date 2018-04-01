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Российские керлингисты проиграли команде Канады в первом матче на чемпионате мира

Спорт
1 апреля, 2:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:7

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ТАСС, 1 апреля. Сборная России по керлингу со счетом 6:7 проиграла команде Канады в своем первом матче на предварительном раунде чемпионата мира, который проходит в Лас-Вегасе.

За сборную России выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов.

В следующей игре в воскресенье российские керлингисты встретятся с командой Китая.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. Первые две команды выходят в полуфинал, тогда как сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыграют еще две путевки в дополнительных матчах. Квалификационные матчи и полуфиналы запланированы на 7 апреля, финал и матч за третье место состоятся 8 апреля.

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