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Кубинец Эрик Эрнандес установил мировой рекорд в чеканке мяча в положении сидя

Спорт
1 апреля, 4:10 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 1, апреля. /ТАСС

Он не давал мячу упасть в течение 1 часа 10 минут, чеканя исключительно ногами

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ГАВАНА, 1 апреля. /ТАСС/. Бывший кубинский футболист Эрик Эрнандес установил новый мировой рекорд владения мячом: в положении сидя он не давал ему упасть в течение 1 часа 10 минут, чеканя исключительно ногами. Об этом сообщает Кубинское агентство новостей.

Достижение было зафиксировано в холле гаванской гостиницы "Ривьера". С целью усложнить упражнение на щиколотках Эрнандес закрепил по утяжелителю весом 1,36 кг. Чеканил спортсмен официальным мячом чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Через несколько минут после начала чеканки у меня свело мышцы на левой ноге. Это не позволило мне чеканить в том ритме, в каком планировал", - рассказал 51-летний кубинец.

Предыдущий мировой рекорд обращения с мячом спортсмен установил в июле прошлого года: в положении сидя он не давал ему упасть в течение 43 минут 5 секунд, чеканя исключительно головой. Два достижения Эрнандеса внесены в Книгу рекордов Гиннесса: за одну минуту он отбил мяч головой 319 раз и чеканил мяч в течение 1 часа 28 минут исключительно коленями.

Есть у спортсмена и другие интересные результаты. Жонглируя мячом, он пробежал стометровку за 17,83 секунды, преодолел марафонскую дистанцию за 7 часов 17 минут и, отбивая мяч всеми частями тела, не давал ему упасть в течение 19 часов 10 минут.

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