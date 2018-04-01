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Защитника "Баффало" Антипина увезли с площадки на носилках в матче НХЛ против "Нэшвилла"

Спорт
1 апреля, 5:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

В концовке второго периода Антипин попал под жесткий силовой прием форварда "Нэшвилла" Скотта Хартнелла

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Виктор Антипин

Виктор Антипин

© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 1 апреля. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" Виктор Антипин получил тяжелую травму в гостевом матче регулярного чемпионата против "Нэшвилла".

В концовке второго периода Антипин попал под жесткий силовой прием форварда "Нэшвилла" Скотта Хартнелла. Россиянин получил удар в спину и влетел в борт, после чего не смог самостоятельно подняться. Медицинский персонал наложил на шею хоккеиста корсет и увез игрока в подтрибунное помещение на носилках. О степени тяжести травмы на данный момент не сообщается.

Хартнелл за свои действия был удален до конца игры (5+20), а "Баффало" за пять минут игры в большинстве смог трижды поразить ворота "Нэшвилла". После второго периода счет в матче 6:4 в пользу гостей.

Антипин в нынешнем сезоне провел 46 матчей, в которых сделал 10 результативных передач.

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