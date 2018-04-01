Защитника "Баффало" Антипина увезли с площадки на носилках в матче НХЛ против "Нэшвилла"

ТАСС, 1 апреля. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" Виктор Антипин получил тяжелую травму в гостевом матче регулярного чемпионата против "Нэшвилла".

В концовке второго периода Антипин попал под жесткий силовой прием форварда "Нэшвилла" Скотта Хартнелла. Россиянин получил удар в спину и влетел в борт, после чего не смог самостоятельно подняться. Медицинский персонал наложил на шею хоккеиста корсет и увез игрока в подтрибунное помещение на носилках. О степени тяжести травмы на данный момент не сообщается.

Very dangerous hit by Scott Hartnell. Antipin had to be taken off the ice on a stretcher. Video courtesy MSG. pic.twitter.com/pZJJGCuHdj — Matthew Bové (@Matt_Bove) 1 апреля 2018 г.

Хартнелл за свои действия был удален до конца игры (5+20), а "Баффало" за пять минут игры в большинстве смог трижды поразить ворота "Нэшвилла". После второго периода счет в матче 6:4 в пользу гостей.

Антипин в нынешнем сезоне провел 46 матчей, в которых сделал 10 результативных передач.