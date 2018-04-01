"Нэшвилл" проиграл "Баффало" в дебютном матче Толванена в НХЛ

ТАСС, 1 апреля. "Нэшвилл" уступил "Баффало" со счетом 4:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джейсон Поминвилль (1-я минута), Райан О'Райлли (26), Кайл Окпосо (28, 39) и Сэм Райнхарт (36, 38, 49), форвард Джек Айкел записал на свой счет пять результативных передач. У проигравших отличились Пи Кей Суббэн (3), Остин Уотсон (18), Кайл Туррис (23) и Ник Бонино (33). Российский защитник "Баффало" Виткор Антипин получил тяжелую травму после силового приема форварда "Нэшвилла" Скотта Хартнелла и покинул площадку на носилках.

Данная встреча стала дебютной в НХЛ для бывшего форварда клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" 18-летнего Эли Толванена. После вылета финского клуба из плей-офф КХЛ Толванен досрочно расторг контракт с "Йокеритом" и подписал трехлетнее соглашение с "Нэшвиллом". В матче против "Баффало" финский форвард провел на площадке 13 минут 34 секунды, но результативными действиями не отметился, не нанеся ни одного броска и произведя один силовой прием.

Толванен дебютировал в КХЛ 23 августа 2017 года, в первом же матче против минского "Динамо" он оформил хет- трик, став первым хоккеистом, которому удалось забросить три шайбы в первом матче лиги, он также стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ. В нынешнем сезоне игрок провел 60 матчей, забросил 25 шайб, в том числе шесть в плей-офф, и сделал 18 передач, также финскому форварду принадлежит рекорд КХЛ по результативности среди игроков до 20 лет. Толванен принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, где стал третьим в списке бомбардиров турнира, в пяти матчах забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач. Хоккеист был задрафтован в 2017 году "Нэшвиллом" под общим 30-м номером.

"Баффало" набрал 62 очка в 78 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. "Нэшвилл" идет первым на Западе, имея в активе 111 очков в 78 встречах.

В следующем матче "Нэшвилл" 2 апреля в гостях сыграет с "Тампой", "Баффало" днем позже на выезде сразится с "Торонто". В другом матче дня "Даллас" дома победил "Миннесоту" со счетом 4:1. Российский форвард хозяев Александр Радулов записал на свой счет результативную передачу.