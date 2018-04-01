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Тренер: получивший травму защитник "Баффало" Антипин чувствует себя хорошо

Спорт
1 апреля, 7:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

В концовке второго периода матча с "Нэшвиллом" Антипин попал под жесткий силовой прием форварда соперника Скотта Хартнелла

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Виктор Антипин и Скотт Хартнелл

Виктор Антипин и Скотт Хартнелл

© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 1 апреля. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" Виктор Антипин, получивший травму в матче против "Нэшвилла", чувствует себя хорошо. Об этом рассказал главный тренер команды Фил Хаусли, слова которого приводит АР.

В концовке второго периода Антипин попал под жесткий силовой прием форварда "Нэшвилла" Скотта Хартнелла. Россиянин получил удар в спину и влетел в борт, после чего не смог самостоятельно подняться. Медицинский персонал наложил на шею хоккеиста корсет и увез игрока в подтрибунное помещение на носилках.

"Насколько я знаю, сейчас с ним все хорошо, - сказал Хаусли. - Он сейчас в больнице, проходит обследование. Я еще не разговаривал с нашими врачами".

Хартнелл назвал случившееся несчастным случаем. "Я не пытался причинить ему [Антипину] боль, - сказал он. - Это хоккей, подобные силовые приемы происходят по 10-15 раз за игру. Это просто несчастный случай".

Антипин в нынешнем сезоне провел 46 матчей, в которых сделал 10 результативных передач.

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