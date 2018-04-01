Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шайба Слепышева не спасла "Эдмонтон" от поражения в матче НХЛ с "Калгари"

Спорт
1 апреля, 7:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась победой "Калгари" со счетом 3:2

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 апреля. "Калгари" победил "Эдмонтон" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дуги Хэмилтон (7-я минута), Гарнет Хэтэуэй (12) и Микаэль Баклунд (16). У проигравших отличились российский форвард Антон Слепышев (3) и Майкл Каммальери (33).

Слепышев забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 12 очков (6 шайб + 6 передач).

"Калгари", прервавший семиматчевую безвыигрышную серию, набрал 82 очка в 79 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Эдмонтон" идет 13-м с 74 очками в 79 встречах. Оба клуба уже потеряли шансы на выход в плей-офф.

В следующем матче "Калгари" 4 апреля примет "Аризону", "Эдмонтон" днем ранее в гостях сыграет с "Миннесотой".

В другом матче дня "Аризона" дома разгромила "Сент-Луис" со счетом 6:0.

Смотрите также

"Нэшвилл" проиграл "Баффало" в дебютном матче Толванена в НХЛ

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Монреаль" в матче НХЛ

"Рейнджерс" победили "Каролину" в матче НХЛ, Наместников отметился передачей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева
2
Тулеев обратился к Путину с просьбой об отставке
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
5
Поветкин после победы над Прайсом поблагодарил британских болельщиков за теплый прием
6
Десять лучших шуток от российских дипломатов
7
Индексация пенсий в России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники