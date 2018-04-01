Шайба Слепышева не спасла "Эдмонтон" от поражения в матче НХЛ с "Калгари"

ТАСС, 1 апреля. "Калгари" победил "Эдмонтон" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дуги Хэмилтон (7-я минута), Гарнет Хэтэуэй (12) и Микаэль Баклунд (16). У проигравших отличились российский форвард Антон Слепышев (3) и Майкл Каммальери (33).

Слепышев забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 12 очков (6 шайб + 6 передач).

"Калгари", прервавший семиматчевую безвыигрышную серию, набрал 82 очка в 79 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Эдмонтон" идет 13-м с 74 очками в 79 встречах. Оба клуба уже потеряли шансы на выход в плей-офф.

В следующем матче "Калгари" 4 апреля примет "Аризону", "Эдмонтон" днем ранее в гостях сыграет с "Миннесотой".

В другом матче дня "Аризона" дома разгромила "Сент-Луис" со счетом 6:0.