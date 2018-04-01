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Российский хоккеист "Баффало" Антипин выписан из больницы после травмы

Спорт
1 апреля, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

25-летний россиянин во время матча с "Нэшвиллом" получил удар в спину и влетел в борт, после чего не смог самостоятельно подняться

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Материал из 1 страницы
Виктора Антипина увозят на носилках во время матча с "Нэшвиллом"

Виктора Антипина увозят на носилках во время матча с "Нэшвиллом"

© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 1 апреля. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" Виктор Антипин, получивший травму, выписан из больницы в Нэшвилле. Об этом сообщается в Twitter команды.

В концовке второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла" (7:4) Антипин попал под жесткий силовой прием канадского форварда Скотта Хартнелла. 25-летний россиянин получил удар в спину и влетел в борт, после чего не смог самостоятельно подняться. Медицинский персонал наложил на шею хоккеиста корсет и увез игрока в подтрибунное помещение на носилках.

Подробности травмы хоккеиста будут объявлены в воскресенье.

Антипин в нынешнем сезоне провел 46 матчей, в которых сделал 10 результативных передач.

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