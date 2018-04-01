Российский хоккеист "Баффало" Антипин выписан из больницы после травмы

Виктора Антипина увозят на носилках во время матча с "Нэшвиллом" © AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 1 апреля. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" Виктор Антипин, получивший травму, выписан из больницы в Нэшвилле. Об этом сообщается в Twitter команды.

В концовке второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла" (7:4) Антипин попал под жесткий силовой прием канадского форварда Скотта Хартнелла. 25-летний россиянин получил удар в спину и влетел в борт, после чего не смог самостоятельно подняться. Медицинский персонал наложил на шею хоккеиста корсет и увез игрока в подтрибунное помещение на носилках.

Подробности травмы хоккеиста будут объявлены в воскресенье.

Антипин в нынешнем сезоне провел 46 матчей, в которых сделал 10 результативных передач.

#Sabres defenseman Victor Antipin has been released from the hospital in Nashville. A further update on Antipin's status will be available tomorrow. — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) 1 апреля 2018 г.