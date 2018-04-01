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Фазель: Лига чемпионов по хоккею нуждается в сокращении количества клубов

Спорт
1 апреля, 11:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В нынешнем сезоне в турнире приняли участие 32 команды

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Рене Фазель

Рене Фазель

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейная Лига чемпионов, в которой выступают европейские клубы, в будущем нуждается в сокращении числа команд, а оптимальным вариантом является выступление только победителей регулярных чемпионатов своих стран и плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Лига чемпионов в нынешнем виде была запущена в 2014 году. В сезоне-2014/15 в ней участвовало 44 клуба из 12 европейских стран, в сезоне-2015/16 и 2016/17 - 48 команд. В нынешнем сезоне в турнире приняли участие 32 команды: по пять из Швеции и Финляндии, по четыре из Швейцарии и Чехии, по три из Германии и Австрии, две из Великобритании, а также по одной из Словакии, Норвегии, Белоруссии, Дании, Франции и Польши. Клубы Континентальной хоккейной лиги в соревновании не участвуют.

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"Я пытался много раз привести КХЛ в Лигу чемпионов, но есть ряд причин, почему КХЛ не хочет туда идти. На данный момент Лига чемпионов тоже нуждается в сокращении - там слишком много клубов, - сказал Фазель. - Если мы говорим о Лиге чемпионов, то пускай в ней играют чемпионы, а не занявшие второе и третье места. Нужно, чтобы в ней выступали от стран победители регулярного сезона и плей-офф - тогда это была бы реальная Лига чемпионов".

"Это принесло бы больше пользы турниру в плане его уровня. Этот вопрос у нас в стадии обсуждения. Мы стартовали с более чем 40 командами, что на пользу не пошло", - добавил Фазель.

Победителем турнира минувшего сезона стал финский "Ювяскюля", второе место занял шведский "Векше", третье место поделили чешские "Тршинец" и "Либерец".

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