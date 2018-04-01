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Нападающий "Баффало" Айкел признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт
1 апреля, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Игрок отдал пять голевых передач в матче против "Нэшвилла"

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ТАСС, 1 апреля. Американский форвард "Баффало" Джек Айкел стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

В победном матче против "Нэшвилла" (7:4) Айкел сделал пять голевых передач. В текущем сезоне НХЛ хоккеист является лучшим бомбардиром команды (25 шайб + 37 передач).

Второй звездой дня признан канадский нападающий "Баффало" Сэм Райнхарт, забросивший три шайбы в той же игре.

Третьим в списке лучших стал канадский форвард "Бостона" Джейк Дебраск, который набрал три очка (2+1) в домашней встрече против "Флориды" (5:1).

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