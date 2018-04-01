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Гудьонсен: чемпионат мира станет возможностью поднять уровень сборной России по футболу

Спорт
1 апреля, 11:27 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 1, апреля. /ТАСС

Бывший форвард сборной Исландии стал почетным гостем Парка футбола, который открылся в Ростове-на-Дону

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Бывший футболист сборной Исландии Эйдур Гудьонсен

Бывший футболист сборной Исландии Эйдур Гудьонсен

© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России станет для национальной команды хорошим шансом поднять свой уровень. Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард исландской сборной, лучший бомбардир в истории команды Эйдур Гудьонсен.

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"Для российской сборной последние несколько лет были достаточно сложными. Чемпионат мира для нее - это прекрасная возможность поднять уровень, поднять планку перед своими фанатами. И нет лучшей возможности, чем проведение чемпионата мира в своей стране. Это должно быть прекрасным, положительным моментом для российской сборной", - сказал Гудьонсен.

В субботу на Театральной площади Ростова-на-Дону начал свою работу Парк футбола ЧМ-2018, Гудьонсен стал почетным гостем. "У меня очень хорошие впечатления от России, меня очень по-доброму встретили. Здесь меня встречают исключительно улыбками. Пока еще не успел много посмотреть, но все что видел, пока понравилось", - отметил исландец.

На попадание в состав сборной Исландии на чемпионат мира претендуют три футболиста "Ростова" - защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, а также форвард Бьорн Сигурдарсон. "Безусловно, уровень российского чемпионата достаточно высокий. Например, Рагнар провел в России уже несколько лет, и за последние годы его качество игры возросло. Сверрир и Бьорн в России всего лишь недавно, но и для них это был серьезный шаг вверх по карьерной лестнице", - отметил Гудьонсен.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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