Гудьонсен: чемпионат мира станет возможностью поднять уровень сборной России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России станет для национальной команды хорошим шансом поднять свой уровень. Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард исландской сборной, лучший бомбардир в истории команды Эйдур Гудьонсен.

"Для российской сборной последние несколько лет были достаточно сложными. Чемпионат мира для нее - это прекрасная возможность поднять уровень, поднять планку перед своими фанатами. И нет лучшей возможности, чем проведение чемпионата мира в своей стране. Это должно быть прекрасным, положительным моментом для российской сборной", - сказал Гудьонсен.

В субботу на Театральной площади Ростова-на-Дону начал свою работу Парк футбола ЧМ-2018, Гудьонсен стал почетным гостем. "У меня очень хорошие впечатления от России, меня очень по-доброму встретили. Здесь меня встречают исключительно улыбками. Пока еще не успел много посмотреть, но все что видел, пока понравилось", - отметил исландец.

На попадание в состав сборной Исландии на чемпионат мира претендуют три футболиста "Ростова" - защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, а также форвард Бьорн Сигурдарсон. "Безусловно, уровень российского чемпионата достаточно высокий. Например, Рагнар провел в России уже несколько лет, и за последние годы его качество игры возросло. Сверрир и Бьорн в России всего лишь недавно, но и для них это был серьезный шаг вверх по карьерной лестнице", - отметил Гудьонсен.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.