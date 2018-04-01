Эксперт: Поветкин справился с задачей в бою с Прайсом, но еще не готов к встрече с Джошуа

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский боксер Александр Поветкин справился с задачей в трудных условиях победного боя против британца Дэвида Прайса, но ему еще нужно набирать форму ко встрече с британцем Энтони Джошуа. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер российского боксера Александр Зимин.

Поединок прошел в субботу в столице Уэльса Кардиффе и завершился победой 38-летнего россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Саша справился, он сделал то, что нужно было. Конечно, от него всегда ждут ярких побед, но они будут, придут, ведь он должен восстановиться и реабилитироваться, набрать уверенности. Условия, в которых он проводил сейчас бой, я не считаю простыми, они очень сложные, но Поветкин справился. Были ошибки, но на таком уровне и при такой физический составляющей сложно работать без них", - сказал Зимин.

Поветкин является официальным претендентом на титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владеет Джошуа. Бой между спортсменами может пройти осенью 2018 года.

"К бою с Джошуа надо еще прибавлять на взрывах, на повторах. Так судьба сложилась, его [Поветкина] закошмарили, но он очень хороший боксер - он хорошо чувствует, думает и не теряется. Единственное, что ему нужно набрать форму и подсказать правильный тактический пункт - не надо выигрывать сразу все бои, но чем раньше, тем лучше. Он - ударный боец, делает акцент на удары, поэтому такая тактика подходит ему, но для этого надо повести его в среднюю дистанцию", - отметил бывший тренер российского боксера.

Джошуа также владеет титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего на его счету 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения. В послужном списке Поветкина - 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение.