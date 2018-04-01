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Гудьонсен: Месси остается лучшим футболистом планеты, он заслуживает звания чемпиона мира

Спорт
1 апреля, 12:07 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 1, апреля. /ТАСС

Сборные Исландии и Аргентины попали в одну группу на чемпионате мира в России

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Лионель Месси

Лионель Месси

© Пресс-служба Adidas

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месии остается лучшим футболистом мира, она заслуживает победы на чемпионате мира в России. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной Исландии Эйдур Гудьонсен, который выступал вместе с Месси за испанскую "Барселону".

На чемпионате мира 2014 года в Бразилии Месси в составе своей команды дошел до финала, но в решающем матче аргентинцы уступили сборной Германии.

"Да, я все еще считаю Месси лучшим игроком на планете. Он с того времени, как мы играли вместе, немного изменился, может быть, уже не такой молодой и свежий. Я отношусь к тому числу людей, которые считают, что Месси заслуживает того, чтобы стать чемпионом мира благодаря своим способностям и карьере", - сказал Гудьонсен.

Сборные Исландии и Аргентины попали в одну группу на чемпионате мира в России. Очная встреча команд пройдет 16 июня в Москве.

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